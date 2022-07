På onsdag väntar nästa match i EM för Sverige när man ställs mot Schweiz i Sheffield.

Innan dess laddar det svenska landslaget på EM-basen Carden Park utanför Chester.

Och under måndagen har laget besök av familjer och anhöriga som först följde lagets träning och sedan är planen att äta en lunch tillsammans med spelarna.

Detta trots att flera EM-spelare drabbats av covid under mästerskapet i England. Under måndagen meddelade Tyskland att Lea Schüller testat positivt för covid-19. Även Nederländerna, England och Italien har drabbats av fall under inledningen av EM.

Har utvärderat

Innan besöket har familjer och anhöriga testats.

– Vi har gjort en justering, eller anpassat oss, så i går var jag på deras hotell, informerade om läget och testade samtliga. Vi har antigentestat dem samtidigt som de har fått information. Om de har symptom ska de inte komma hit, och vi har tagit upp hur läget ser ut nu. Samtliga som ska in till hotellet och våra ytor är testade för att minimera risken för smitta, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi.

Ebrahimi menar att det finns en risk med att träffa folk utanför den så kallade bubblan. Men att man tar den.

– Utvärderingen har varit att vi tar den låga risken för det här. Det är att få träffa sina nära och kära, som också kan ha en positiv effekt. Just de här åtgärderna har gjort att vi minimerar risken, säger Ebrahimi.

Inga autografer

Även supportrar fanns på plats på dagens träning. Efter träningspasset var flera av spelarna framme hos supportrarna för att tacka dem för stödet.

– Vi har inte tänkt skriva autografer. Men de kan ta bilder från distans. Det är för att minimera den risken. Men de kan gå fram och hälsa. Vi kommer ha en spärr på en och en halv meter. Om man pratar om närkontakt är det ett samtal på avståndet, säger Houman Ebrahimi.

