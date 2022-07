I dag spelar Sverige EM-premiär mot de regerande mästarna Nederländerna. På förhand menar många att detta kan vara en nyckelmatch för att det svenska landslaget ska nå det tydligt uttalade målet – EM-guld.

Anledningen är att en seger mot Nederländerna kan göra att vägen till Wembley kan bli aningens lättare än vad en eventuell förlust skulle innebära.

Samtidigt säger de svenska spelarna att de inte tänker allt för långt fram.

– Vi har inte pratat någonting om det, vi har bara pratat om första matchen. Hela tiden bara nästa match och vad vi har framför oss och utmaningen som det innebär, säger Linda Sembrant.

Sverige räds inte heller att det är de regerande mästarna i premiären. Snarare tvärtom om. De svenska spelarna är tämligen självsäkra inför EM-premiären.

– Jag tycker att vi är ett otroligt starkt lag i med och motgång. Vi visade det mot Brasilien. Vi ligger under, men det finns ingen chans att vi ska förlora. Vi går in med en mentalitet och styrka att vi kommer vända. Det är en härlig känsla som vi behöver ta med oss in i mästerskapet, säger Jonna Andersson.

”Vi är ett väldigt starkt lag”

Linda Sembrant menar att det inte handlar om revanschlust för hennes del, trots att hon var med och förlorade både EM-kvartsfinalen 2017 och VM-semifinalen 2019 mot just Nederländerna.

– Vi har kommit till en punkt med det här laget där vi inte tänker mer vilka motståndare har vi, utan vi utgår från motståndet oavsett vilka det är och gör vår matchplan. Det känns som att vi är så pass starka och bra. Vi tänker bara på vilka möter vi och hur ska vi göra för att vinna mot dem.

Och som sagt, självförtroendet är det inget fel på inför premiären.

– Ska du gå långt i en turnering ska du ta dig igenom alla lag. Och vi vet att vi kan slå alla. och det är en styrka. Vi känner verkligen att vi är ett väldigt starkt landslag utifrån vad vi presterat de senaste åren, och vi kan verkligen slå alla.

