2020 års Champions League-final mellan Wolfsburg och Lyon hade precis gått in i de sista tio minuterna.

Fridolina Rolfö gick upp i en duell med motståndarnas målvakt, Sarah Bouhaddi, och blev liggandes. Smällen tog mot huvudet, men trots det spelade Rolfö klart finalen som Lyon till slut vann med 3-1

Efter ett tag upptäcktes dock att Rolfö fått en hjärnskakning. Och vägen tillbaka blev längre än hon trodde.

– Från början trodde jag inte att det var så illa. Men när jag ser bilderna i efterhand ser det ganska illa ut, säger hon. Men där och då trodde jag bara att jag fick en smäll. Det har varit otroligt tufft, sa Fridolina Rolfö när hon efter två månader var tillbaka i landslaget.

I dag spelar Sverige EM-premiär mot Nederländerna i Sheffield, och trots att det snart har gått två år sedan hjärnskakningen finns minnena och oron fortfarande kvar.

Berättar om situationerna som oroar

I SVT:s serie Hemma hos EM-stjärnorna berättar Rolfö att rädslan är större när det kommer till just hjärnskakningen, trots att svenskan varit skadeförföljd genom karriären. Fridolina Rolfö berättar också att hon under en tid tvekad att gå in i situationer.

– Jag var orolig, framför allt när jag kom tillbaka. Då gick jag inte in i speciellt många dueller alls, jag var väldigt försiktig, säger hon i serien.

Men även att hon fortfarande undviker vissa dueller om de inte är direkt avgörande.

– Det är inget jag pratar om så mycket, det är inte så populärt att göra det. Man vill så klart alltid vinna och gå in i dueller. Men ibland så känner jag att, nej mitt liv är värt mycket mer än en fotbollsmatch om det inte är superviktigt. Jag väljer mina lägen när jag går in i tuffa situationer, även om jag inte är lika rädd längre.

”Då kan tanken slå mig”

När Fridolina Rolfö får frågor om rädslan hon beskriver i programmet säger hon att mycket av oron är borta.

– Jag tänker inte lika mycket på det men sedan är det få enstaka dueller där den tanken kan slå mig när jag ser att det är en stor risk, men mestadels så tänker jag inte på det.

Vilka situationer undviker du?

– Många dueller blir liknande när jag fick min hjärnskakning, det är en nickduell och en målvakt kommer ut eller när det är en försvarare. I sådan situation där man blir boxad i huvudet som jag blev. Så det är en specifik duell jag är rädd för.

Hur har du jobbat för att släppa rädslan?

– Jag har spelat och spelat för att känna mig mer och mer trygg och testat olika saker. I början var jag väldigt rädd, sedan testade jag och insåg att det funkar och så testade man lite till och så funkade det också och så försvinner rädslan successivt. Det känns otroligt skönt.

