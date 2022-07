CHESTER. Den tragiska bilolyckan då den 15-åriga fotbollsspelaren Emilia och hennes mamma omkom på väg hem från en cup har skakat om många – inte minst Sandvikens IF.

En klubb som TV4-profilen Frida Nordstrand är djupt engagerad i.

– Det är brutalt och går rakt in hjärtat. Mina tankar går till alla som stod henne nära och hela Sandvikens IF, säger Nordstrand som går in i kvällens EM-sändning med blandade känslor.