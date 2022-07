Genom gruppspelet har Sverige haft ett stort stöd på läktarna. I premiären mot Sheffield satt runt 2700 svenska supportrar på Bramall Lanes välfyllda läktare. I den andra matchen var de svenska fansen återigen över 2000, och i den tredje och sista gruppspelsmatchen såg 1300 svenska supportrar matchen på plats.

– Det här har bara exploderat och man ser att vi är på väg någonstans när det kommer till supporterskap när det kommer till det här landslaget. Jag är blown away. Jag är så jäkla stolt över våra svenska supportrar och den fest vi ställt till med, både i Sheffield och i Leigh, säger svenska fotbollförbundets biljettansvarige Christoffer Lund.

Men till kvartsfinalen mot Belgien väntas antalet svenska supportrar på plats i Leigh vara färre. Svenska fotbollförbundet har fått 1000 biljetter av Uefa att sälja till supportrar.

På matchdagen var strax över 500 biljetter sålda. Till matcherna i gruppspelet var samma försäljningssiffror i tur och ordning 2700, 2400 och 1300.

En anledning till att det ser ut så är, enligt SvFF, att Uefa inte använt sig av så kallade Follow my team-biljetter under EM.

Follow my team-biljetter fungerar så att man köper biljetter till varje match i turneringen i förtid. Om Sverige inte går vidare betalas pengarna tillbaka. Svenska förbundet har påtalat att man gärna haft Follow my team-biljetter under EM, men inte fått något riktigt bra svar.

– Uefa räknade kanske inte med att det skulle vara så mycket utan tänkte att det skulle vara lättare att köpa allt eftersom, och att det inte bokas upp biljetter som inte nyttjas. Jag tror inte det är en elak tanke, men det blev kanske lite fel när man såg intresset från Sverige och Nederländerna. Det hade kanske varit bra att ha det alternativet i alla fall, säger Christoffer Lund.

Supportrarnas kritik

Susanne Wänberg Petersson är ordförande för Camp Sweden och har följt gruppspelet på plats i England. Hon är kritisk mot att Uefa har tagit bort möjligheten för supportrar att köpa Follow my team-biljetter.

– Jag kan inte förstå varför man har det. Dels får de pengar, och dels underlättar det extremt för de supportrar som vill följa ett lag hela vägen att planera för det, säger hon.

Susanne Wänberg Petersson är nöjd med de svenska supportrarnas uppslutning så här långt under EM. Samtidigt tror hon att uppslutningen kunnat vara ännu större om Follow my team-biljetter funnits tillgängliga, och logistiken på plats i England fungerat bättre.

– Det har varit ett otroligt tryck. Både under och innan matcherna. Samspelet med laget, när de verkligen tackar fansen, är fantastisk. Supporterupplevelsen är magisk. Den kan man inte klaga på, säger hon.

Spelarnas familjer på plats

Men trots de logistiska problemen saknar inte landslagsspelarna stöd från läktarna, inte heller från sina anhöriga.

Under EM har flera av de svenska spelarna haft familj och vänner på plats för att följa matcherna. Bland annat har superlöftet Hanna Bennisons mamma Ulrica sett samtliga matcher på plats så här långt. Hon planerar att stanna i England så länge Sverige är kvar i turneringen.

Jonna Anderssons föräldrar Niklas och Åsa såg Sveriges två första gruppspelsmatcher i Sheffield, och kommer tillbaka om Sverige går till final.

Även Fridolina Rolfö och Hanna Glas har haft sina pojkvänner på plats för att följa det svenska landslagets framfart i turneringen.

Passen stoppade Ilestedts familj

Två spelare som inte har några anhöriga på plats eller på väg till England för att se kvartsfinalen är Olivia Schough och Amanda Ilestedt.

– Jag trivs bäst med det. Så behöver jag inte oroa mig för att de är på vift, säger Olivia Schough med ett skratt.

Amanda Ilestedt berättade inför premiären mot Nederländerna att hennes pojkvän skulle komma till England. Däremot hade hennes familj inte fått sina nya pass och kunde därför inte kunnat boka någon EM-resa.

Drygt två veckor senare har situationen inte förändrats.

– Jag har berättat att är sjukt bra stämning och att de skulle vara här. Men de har inte fått sina pass, säger Ilestedt.

– Det skulle ta upp till elva veckor sa de. De hade inte beställt någon resa, de visste att det eventuellt inte skulle gå. De hoppades på att det skulle gå, fortsätter hon.

Sveriges kvartsfinal mot Belgien har avspark 21.00 på fredagskvällen.

