Mästerskapet avgörs i England och Sverige kommer att spela sina gruppspelsmatcher i Sheffield på Bramall Lane (mot Schweiz och Nederländerna) och i Leigh på Leigh Sports Village (mot Portugal).

Premiärmatchen för mästerskapet spelas den 6:e juli – då England tar emot Österrike på Old Trafford i Manchester, medan Sveriges premiär mot regerande mästaren Nederländerna dröjer tre ytterligare dagar.

Finalen?

Den spelas på Wembley i London söndagen den 31:a juli.

Grupperna i fotbolls-EM 2022

Grupp A: England, Österrike, Norge, Nordirland

Grupp B: Tyskland, Danmark, Spanien, Finland

Grupp C: Nederländerna, Sverige, Portugal, Schweiz

Grupp D: Frankrike, Italien, Belgien, Island

Gruppvinnaren och grupptvåan går till kvartsfinal.

Sveriges grupp i fotbolls-EM 2022

Blågult spelar i grupp C, tillsammans med Nederländerna, Portugal och Schweiz

Här är Sveriges matcher i fotbolls-EM 2022:

Lördag 9 juli 21:00 i Sheffield, Nederländerna–Sverige (sänds på TV4)

Onsdag 13 juli 18:00 i Sheffield, Sverige–Schweiz (sänds på SVT)

Söndag 17 juli 18:00 i Leigh, Sverige–Portugal (sänds på TV4)

Förbundskapten Peter Gerhardsson har tagit ut 23 spelare som ska representera Blågult.

Sveriges trupp till EM 2022

Målvakter: Jennifer Falk, Hedvig Lindahl, Zecira Musovic.

Försvarare: Jonna Andersson, Linda Sembrant, Amanda Nildén, Nathalie Björn, Hanna Glas, Amanda Ilestedt, Emma Kullberg, Magdalena Eriksson.

Mittfältare och forwards: Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Hanna Bennison, Stina Blackstenius, Rebecka Blomqvist, Lina Hurtig, Sofia Jakobsson, Fridolina Rolfö, Elin Rubensson, Johanna Rytting Kaneryd, Olivia Schough, Caroline Seger

Förbundskapten: Peter Gerhardsson

Spelorter och arenor

EM-slutspelet avgörs på tio arenor i England.

Bramall Lane (Sheffield)

Brentford Community Stadium (London)

Brighton and Hove Community Stadium (Brighton)

Leigh Sports Village (Leigh)

Manchester City Academy Stadium (Manchester)

New York Stadium (Rotherham)

Old Trafford (Manchester)

Stadium MK (Milton Keynes)

St Mary's Stadium (Southampton)

Wembley Stadium (London)

Tv-tider för fotbolls-EM 2022

Var sänds matcherna?

SVT och TV4 delar på mästerskapet. Sveriges första och sista gruppspelsmatch går på TV4, medan andra matchen mot Schweiz kommer att sändas på SVT. Om Blågult går vidare i turneringen kommer SVT att sända en eventuell kvartsfinal, TV4 en eventuell semifinal. Finalen sänds i SVT.

Onsdag 6 juli

21.00: England-Österrike, TV4

Torsdag 7 juli

21.00: Norge-Nordirland, TV4

Fredag 8 juli

18.00: Spanien-Finland, TV4

21:00 Tyskland-Danmark, SVT

Lördag 9 juli

18.00: Portugal-Schweiz, TV4

21.00: Nederländerna-Sverige, TV4

Söndag 10 juli

18.00: Belgien-Island, TV12

21.00: Frankrike-Italien, SVT

Måndag 11 juli

18.00: Österrike-Nordirland, SVT

21.00: England-Norge, SVT

Tisdag 12 juli

18.00: Danmark-Finland, SVT

21.00: Tyskland-Spanien, TV4

Onsdag 13 juli

18.00: Sverige-Schweiz, SVT

21.00: Nederländerna-Portugal, TV4

Torsdag 14 juli

18.00: Italien-Island, SVT

21.00: Frankrike-Belgien, TV4

Fredag 15 juli

21.00: Nordirland-England, TV4

21.00: Österrike-Norge, Sportkanalen

Lördag 16 juli

21.00: Finland-Tyskland, SVT Play

21.00: Danmark-Spanien, SVT

Söndag 17 juli

21.00: Schweiz-Nederländerna, Sportkanalen

21:00 Sverige-Portugal, TV4

Måndag 18 juli

21.00: Island-Frankrike, SVT

21.00: Italien-Belgien, SVT

Onsdag 20 juli

21.00: 1A-2B (Kvartsfinal 1), SVT sänder med start 20:00 om Sverige spelar. Annars 20:30.

Torsdag 21 juli

21.00: 1B-2A (Kvartsfinal 2), SVT

Fredag 22 juli

21.00: 1C-2D (Kvartsfinal 3) SVT1 sänder med start 20:00 om Sverige spelar. Annars 20:30.

Lördag 23 juli

21.00: 1D-2C (Kvartsfinal 4) SVT1 sänder med start 20:00 om Sverige spelar. Annars 20:30.

Tisdag 26 juli

21.00: Vinnare kvartsfinal 1-Vinnare kvartsfinal 3 (Semifinal 1) SVT2 sänder med start 20:00

Onsdag 27 juli

21.00: Vinnare kvartsfinal 2-Vinnare kvartsfinal 4 (Semifinal 2) SVT2 sänder med start 20:00

Söndag 31 juli

18.00: Vinnare semifinal 1-Vinnare semifinal 2 SVT2 sänder med start 17:00

