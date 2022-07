Efter Linda Sembrants sena segermål mot Belgien väntar England i semifinal för svensk del.

Värdnationen England har öst in mål framåt, bara släppt in ett så här långt i turneringen och är fortfarande obesegrat under förbundskaptenen Sarina Wiegmans ledning.

– Det finns höga förväntningar på att de ska ta hem den. De har allt att förlora, säger Hedvig Lindahl.

Som vanligt i utslagsmatcher kan matchen komma att avgöras på straffar. Under sin karriär har Hedvig Lindahl vuxit ut till en bra straffmålvakt, och räddade bland annat tre straffar i OS-finalen 2021, och en i VM-åttondelen mot Kanada för tre år sedan.

Om semifinalen mot England går till straffar tror Lindahl att Sverige har en fördel.

– Det tror jag att vi har. Jag tror att man har sett oss i straffläggningar och vet vår historik, och vi har satt oss i respekt absolut.

Den rutinerade målvakten berättar att hon, och resten av landslagsspelarna, har tillgång till en server med klipp på motståndarspelare. Den kommer Hedvig Lindahl att ägna ”ett antal timmar” inför Sveriges semifinal mot England.

– Jag brukar bara sitta själv och titta, spola tillbaka, pausa och försöka hitta mönster och sedan diskutera framför allt med Leif (Troedsson, målvaktstränare), säger hon.

Lindahl: ”Ryktet förekommer mig”

Under OS i Brasilien 2016 vann Sverige två straffläggningar mot USA i kvartsfinal och just Brasilien i semifinal. Insatser som Hedvig Lindahl tror ger Sverige ett mentalt övertag.

– Jag tror att ryktet förekommer mig där på ett sätt att de vet att vi lyckats bra i straffläggningar förut. Jag tänker själv hur jag har tänkt när man ska möta vissa spelar ”hon är fantastiskt på det där”, men hör saker och det tror jag är ett rykte jag har, säger hon.

Mittbacken Linda Sembrant var med både i OS 2016 och VM 2019, men missade OS i Japan på grund av en knäskada. Hon beskriver en straffläggning som en speciell situation.

– Det är mycket känslor. För egen del handlar det om att bestämma sig vad man vill göra om det blir en sådan situation. Men det är otroligt speciellt.

England har aldrig vunnit en straffläggning i mästerskapssammanhang. Men förbundskapten Sarina Wiegman är lugn.

– Vi har förberett oss på allt. Vi har pratat om alla scenarier som kan hända och vi får se hur det utvecklar sig i morgon, säger hon.

Sveriges semifinal mot England spelas 21.00 på tisdagskvällen.

