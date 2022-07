I tisdags kväll ställdes Sverige mot England i EM-semifinalen.

Det slutade tungt för svensk del, England vann med hela 4–0 på Bramall Lane i Sheffield.

England är därmed klart för final där man ställs mot Tyskland på söndag.

Den engelska glädjen fick dock ett bakslag för en av spelarna.

Under eftermiddagen bröt sig rånare in hemma hos Georgia Stanway, det rapporterar bland annat The Sun.

Rånarna ska ha förutsatt att Stanway och hennes familj var på plats i Sheffield men blev överraskade av en familjemedlem var kvar i hemmet. Och de fick lämna tomhänta.

”En bitterljuv dag”

Georgia Stanways pappa Paul berättar för The Sun om inbrottsförsöket:

– Det var en bitterljuv dag. När vi förberedde oss för EM-semifinalen fick vi det förkrossande beskedet att vårt hus utsatts för ett inbrottsförsök. De förutsatte att vi skulle vara bort. Men som tur var en familjemedlem hemma och kunde stoppa dem, säger pappa Paul till The Sun.

