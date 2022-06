Sverige är favoriter att vinna EM i England.

Men går det inte som planerat kommer de bli svårt att skylla på spelarhotellet.

Kosovare Asllani, Stina Blackstenius och de svenska guldhoppen bor på ett av Englands mest exklusiva spa-hotell.

På Carden Park finns inte bara en fotbollsplan som är topprankad av Uefa för viktiga träningspass, här finns dessutom en vingård där hotellet gör sitt eget mousserande vin.

Hotellet, beläget på den brittiska landsbygden en timmes bilresa från Liverpool, har också två golfbanor för de spelare som behöver koppla bort fotbollen under ledig tid.

Dessutom finns en av Europas mest påkostade spaanläggningar med tre olika bastun, två simbassänger och flera terapeutiska bad.

– Vi har investerat tiotals miljoner under coronapandemin så spat, träningslokalerna och poolen, allt är nytt och fräsch, säger hotellets marknadschef Dan Rennie.

– Vi har dessutom en helt ny skulpturpark. Och vi har en hinderbana som kan användas för att bygga lagkänsla. Många företag använder den för det, men jag vet inte om svenska landslaget kommer behöva den direkt.

Landslagsledningen har bett om avskildhet. På ägorna vandrar fasaner fritt.

– Det är ett så stort hotell att vi kommer kunna se till att de får vara i fred, säger Dan Rennie. De kan äta i en egen restaurangsal och de kommer aldrig störas av fans eller andra. Det var en av anledningarna till att de valde oss, att de kan ta promenader på vingården eller gå på spa utan att de känner sig övervakade och uttittade.

– Vi har ganska många kändisar här, fotbollsspelare, skådespelare och tv-stjärnor, så vi är vana vid sådana här gäster, säger han.

Foto: Carden Park hotel / Carden Park hotel

”Som en strandklubb på Ibiza”

Flera Premier League-klubbar och rugbylag använder hotellet. Nyligen hade man dessutom besök av Kinas fotbollslandslag. Hotellet har dessutom använts under inspelningen av den brittiska dokusåpan ”I’m a celebrity, get me out of here”, känt för att skapa rubriker i de brittiska tabloiderna.

Efter tv-tävlingen fick deltagarna koppla av på lyxhotellet.

– Det finns inte så många sådana här hotell i Storbritannien, säger Rennie. Många kanske har en fotbollsplan, men då har de inte flera golfbanor och spa.

Det finns dock en risk att luras in i en semesterkänsla på hotellet för den som inte är disciplinerad

– Stämningen i vår spaträdgård är som en strandklubb på Ibiza. Det är en semesterkänsla på allt. Där samarbetar vi med Bollinger, och serverar även vår eget mousserande vita vin, säger Dan Rennie.

Spaträdgården på Carden Park Hotel är ”som en strandklubb på Ibiza”, enligt marknadschefen Dan Rennie. Foto: Carden Park Hotel Hotellet utvändiga spaanläggning. Foto: shootlifestyle.co.uk Intilliggande fotobollsplan som landslaget kommer att kunna träna på. Foto: Carden Park Hotel Skulpturpark på hotellet. Foto: Carden Park Hotel Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Brittiska drottningens kock

Kändiskocken Sir Graham Tinsley ansvarar för matlagningen på hotellet.

– Han har lagat mat åt drottningen, eller hela kungafamiljen egentligen, och lagat mat på 10 Downing Street, så det är en väldigt respekterad och bra kock, säger Rennie.

Sir Tinsley har arbetat hos det brittiska hovet, och skulle landslaget se att en sidenkudde placerats på en stol kan prins Charles vara på besök. Prinsen ville alltid ha sin kudde på plats under måltider, har sir Tinsley berättat i Hello. Han vill också ha en sallad till maten, med ett ägg som inte kokats längre än tre minuter. Han mosar sedan det löskokta ägget som dressing till salladen.

Harry Paynter-Roberts, 24, är kock på hotellet restaurang The Vines. Han har precis kommit tillbaka från Global Young Chefs Challenge-finalen i Abu Dhabi. När landslaget är på hotellet i juli finslipar Harry sin matlagning för ytterligare en viktig tävling. Han kommer representera Wales under Villeroy & Boch Culinary World Cup i Luxemburg. Sir Graham Tinsley hjälper honom i köket.

– Han uppmuntrar oss alltid att använda råvaror som är extra fina för säsongen, och att alltid tänka färg färg färg när vi förbereder våra rätter, säger han

– När jag är ledig går jag i skogen här och plockar skogsvitlök, vi använder det egna vinet i matlagningen och vi har vår egen örtträdgård. När spelarna är här kommer hummern vara extra söt och god. Just nu serverar jag en god torsk. Och vi har väldigt goda tomater från Isle of Wight.

Foto: Carden Park Hotel / Carden Park Hotel Foto: Carden Park Hotel / Carden Park Hotel Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Det är dyrt”

Harry Paynter-Roberts tror inte att spelarna kommer få anledning att klaga på maten. Gillar de inte rätterna som serveras i landslagets matsal kan de välja mellan åtta olika kök på hotellet

– Vi serverat allt från fish & chips till gourmetmat med lyxråvaror, säger Harry.

Foto: shootlifestyle.co.uk / shootlifestyle.co.uk Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det är landslagschef Marika Domanski Lyfors som rekat hotellet.

– Det är dyrt, men det känns verkligen värt det. Och vi är glada att vi kan göra den här satsningen, säger hon.

– Förbundet får betala en hel del själva utöver det bidrag varje land får från Uefa till boende, det får vi verkligen göra.

Hon föll för det omedelbart.

– Direkt när jag klev in genom dörren, kände jag wow, det här kommer bli bra.

– Det är engelskt och lite slottsliknande med fantastiska vyer runtomkring.

Varje rum har platt-tv och en espressomaskin. I juli kostar ett dubbelrum runt 2000 kronor natten.

– Rummen är stora jämfört med hur det brukar vara i England. Gymmet är fantastiskt och det finns pool och ett spa.

– Det ligger två golfbanor i anslutning och det är den personalen som kommer att ha hand om vår träningsplan vid boendet så det kommer sannolikt vara en väldigt fin fotbollsplan.



LÄS MER: Klart: EM-spelarna får en jättesumma

LÄS MER: Linda Sembrant: ”Ville inte sätta en kniv i hjärtat på mig själv”