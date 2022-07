”Football is coming home” hördes tydligt från de 28 994 åskådarna under gårdagens kvartsfinal mellan värdnationen England och Spanien, efter att England vänt underläge 0-1 till seger 2-1 och därmed avancerat vidare till semifinal och ett steg närmare finalen på Wembley.

Det råder ingen tvekan om att trycket på det engelska lagets matcher är högt. Daily Mail rapporterar att kvartsfinalen nådde tittarsiffror så höga som över nio miljoner, vilket är mer än dubbelt så många som såg England möta Österrike i den första gruppspelsmatchen. Tittarrekordet för det engelska damlandslaget ligger på 11,7 miljoner tittare, ett rekord som VM-semifinalen mot USA 2019 för närvarande innehar.

Storpublik väntas mot Sverige (?)

Mitt i den brittiska värmeböljan är det engelska landslaget alltså klart för semifinal i EM, en match som kommer att spelas på Bramall Lane i Sheffield mot vinnaren av Sverige och Belgien.

Och efter det engelska avancemanget under onsdagen förväntas storpublik och fullsatta läktare, på arenan som tar drygt 32 000 åskådare.

Trycket på biljetter är högt, och när Uefa under torsdagen släppte 2000 extrabiljetter gick dessa åt inom loppet av tio minuter. Något som både The Times och The Telegraph uppger.

England ställs mot vinnaren i matchen mellan Sverige och Belgien, en match som oavsett utgång kommer att innebära ett rejält publikmässigt underläge för Englands semifinalmotståndare.

