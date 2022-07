Det är bara en timme kvar till att Sverige möter Brasilien i EM-genrepet på Friends arena. På TV4 har kanalens nya stjärnvärvning Jonas Eidevall, 39, anlänt för att kommentera matchen.

Men det kommer inte bli någon storpublik den här kvällen, bara några enstaka väl valda medarbetare på sportredaktionen får lyssna. Det här är första och enda gången Arsenaltränaren kommer testkommenterar en match tillsammans med sin radarpartner Lena Sundqvist innan de debuterar på TV4 och C More under sommarens EM.

Kemin måste hittas snabbt. Och det är inte som att stå och grubbla vid sidlinjen på Emirates.

– Det blir en stor utmaning att titta och prata samtidigt, säger han och skrattar.

Han ska dessutom vara studioexpert i BBC under Europamästerskapen i England, med en potentiellt ännu större mångmiljonpublik.

– TV4 och C More har varit klart ett tag, så BBC har anpassat mitt arbetsschema helt efter det och har varit suveräna. Och Arsenal har väldigt förstående för att jag vill pröva på det här, säger Eidevall.

Foto: MIKE EGERTON / STELLA PICTURES / PA

Kritiserat ligan

Suget efter hans åsikter i sommar säger något om Jonas Eidevalls attraktionskraft inom damfotbollen. Han hyllas i brittiska tidningar för hur han under sin första säsong förvandlat Arsenal till ett lag fyllt av energi, bollinnehav och offensiv vinnande fotboll. Han har också vågat lyfta problem inom den engelska damfotbollen.

Han har bland annat kritiserat bristen på transparens i ligan, detta i samband med att toppkonkurrenten Chelsea fick ett till synes mer fördelaktigt spelschema under pandemin.

– Jag tänker att det är lättare att komma in utifrån och se saker, säger han. I Sverige såg jag kanske inte vad som fungerar bra där och varit framgångsfaktorer och så kommer jag till England och tar för givet att alla de sakerna ska fungera och så gör de inte det.

Eidevalls förebild som kommentator när han var ung?

– Den som kommer in i mitt huvud är Sven-Göran Eriksson från VM 1994. Han hade en personlig relation till spelarna som var med i mästerskapet och kunde därför ge ett annat perspektiv. Det känner jag är lyxigt i min roll här nu, efter tiden i Rosengård och Arsenal. Jag har fått förmånen att träna eller möta spelarna i landslagen. De flesta spelarna i EM har jag stött på i mitt yrkesliv och det tror jag är en fördel.

Just Svennis roll som tv-expert är kanske inte det han hyllas mest för.

– Jag tycker de släpande kommentarerna, för mig är de legendariska. Svennis var ändå med och gjorde tv-historia. Den där tystnaden som blev ibland. Men jag tänker att det är en träningssak också att hitta tajmingen och samspelet. Det är väl den stora utmaningen för mig och Lena att vi aldrig har kommenterat ihop innan och vi bara gör en testmatch inför EM.

Han medger att bronset 1994 kanske påverkar hur han minns Svennis.

– Jag var elva år 1994 så det blev en magisk mästerskapssommar och det är lätt att man blir nostalgisk, säger han och ler.

Foto: BRADLEY COLLYER / STELLA PICTURES / PA Foto: JOHN WALTON / STELLA PICTURES / PA Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Redo att såga Blackstenius

Eidevall är inte orolig för hur hans Arsenalstjärnor Stina Blackstenius, Englands lagkapten Leah Williamson och Nederländernas anfallsvapen Vivianne Miedema ska ta en eventuell sågning i svensk och brittisk tv.

– Nej. Det ingår i tränarens roll att kritisera, säger han.

Han försöker vara rak även i omklädningsrummet.

– Det frigör väldigt mycket energi i gruppen, att man inte behöver ägna tid på att tolka budskapet utan lägger det på att göra varandra bättre i stället.

Men det är ändå skillnad att kritisera i tv inför miljonpublik än i ett omklädningsrum.

– Både och. Det jag säger mellan fyra ögon, det är nåt jag verkligen vill ha sagt och det blir väldigt rakt, personligt och direkt. Men det är väldigt mycket lättare att nyansera mitt budskap då när det inte är massmedialt och ska vara i rubrikform. Så visst, svårigheten är att jag inte kan nyansera budskapet, att jag inte pratar direkt till spelare. Men det vågar jag nästan säga att... de kan ta det.

Fredrik Ljungberg ville först inte vara tv-expert för att han inte var intresserad av att kritisera lagkamrater.

– Jo, men jag tänker att det är annorlunda att komma som lagkamrat och gå till andra sidan. Det är en annan typ av relation man har då med spelarna än som tränare.

Foto: JOHN WALTON / STELLA PICTURES / PA

Henke Larsson har inspirerat

Eidevall var 2016 assisterande tränare åt Henrik Larsson i Helsingborg.

Han lärde sig mycket av målkungen under säsongen då klubben åkte ur allsvenskan.

– Framför allt i tydlighet, kravställande och att han har en total oräddhet för att genomföra saker och ting. Det var väldigt fascinerande och häftigt att jobba med honom.

– Det inspirerar att jobba med någon som är så orädd, det smittar av sig.

Foto: HOLLANDSE HOOGTE/SHUTTERSTOCK / HOLLANDSE HOOGTE/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Rivalerna vill slippa favoritskapet

Sverige är guldfavoriter i EM. Ska vi vara det?

– Jag tycker det är svårt. Det är många lag som kan vinna EM-guld. Jag tror att Sverige är ett av de lagen. Men jag tror också på Tyskland, Spanien, Frankrike, England och Holland för att nämna några. Tittar man på Sveriges styrkeförhållanden jämfört med de lagen så är det jämna matcher. Vi kan vinna, men vi kan också förlora mot det motståndet.

Eidevall tror att flera förbundskaptener medvetet ger Sverige favoritskapet.

– Varför nämns Sverige som favorit av många? Dels har Sverige ett väldigt bra landslag, men jag tror också att många av de andra lagen är rätt så glada att inte gå in som favoriter. Du har Tyskland som inte har levererat bra i varken mästerskap eller kvalspel på sistone. Jag tror inte de har en förbundskapten som vill haussa upp det här till att det är ett jättemisslyckande att inte vinna EM-guld. Du har Spanien som har en generation som vunnit i princip varenda ungdomstitel, men ännu inte har lyckats vinna en titel på seniornivå. Du har Frankrike med spelare som egentligen vunnit allt inom klubblagsfotbollen, men inte inom landslagsfotbollen. Jag tror att många av de absolut bästa europeiska landslagen är väldigt glada att tona ned sitt eget favoritskap om jag ska vara krass, för vill man ha tid på sin tjänst ska man nog inte sticka ut hakan för långt.

Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Vill bli förbundskapten

Stina Blackstenius kommer till EM med en vass säsong bakom sig, starkare än Eidevall vågat hoppas på. Det bådar gott för Peter Gerhardsson.

– I alla klubbar hon varit i är Stina som bäst när hon får ett stort förtroende och får tid att jobba med samspelet med sina lagkamrater. Man kan se hur det kulminerade sista året hon var i Häcken, men det kulminerade också för henne sista året i Linköping innan hon gick till Montpellier. Sedan fanns kanske inte de basförutsättningar som behövs för en riktigt bra Stina Blackstenius i Montpellier, men det är ju min och klubbens förhoppning att vi har det i Arsenal. Med tanke på det tycker jag Stinas start har varit väldigt lovande för oss. Min förväntansbild var inte att hon skulle kunna komma in och leverera alltid från dag ett. Att hon skulle komma in på en hög nivå, ja, men att det skulle bli bättre och bättre. Det tror jag fortfarande att hon kommer bli, men jag tycker att hon har levererat på en nivå som varit väldigt hög redan.

Eidevall själv skrev nyligen på ett nytt kontrakt med Arsenal som sträcker sig till 2024. Han trivs på jobbet.

Men en dag vill han bli förbundskapten för Sverige.

– Peter Gerhardsson gör ett fantastiskt jobb, men det är klart att någon gång i framtiden skulle det vara jätteintressant att pröva på att vara förbundskapten. Sedan tror jag alla skulle tycka att det är den största äran att kunna vara det för sitt eget land.

Från Lund till Arsenal Namn: Jonas Eidevall

Född: Borås, 1983

Karriär:

2006-2011 Lund (Assisterande till 2009)

2012-2014 Rosengård (assisterande till 2013)

2016-2017 Helsingborg (assisterande)

2018-2021 Rosengård

2021 Arsenal

Visa mer

Även Peter Gerhardsson är en inspirationskälla. Vad han lärt sig av Sveriges förbundskapten?

– Styrkan med att ha en väldigt genomtänkt idé från början och vara väldigt metodisk och repetitiv. Det skapar trygghet hos spelarna. Det tycker jag att man kan se både när landslaget spelar och när man pratar med landslagsspelarna. De är så trygga och bekväma i rollerna de har och hur gruppen fungerar och det kommer från att man upprepat saker.

Så hur gick då genrepet för tv-experten Jonas Eidevall.

Finns kemin?

– Det kändes ganska bra. Han har en otrolig fotbollkompetens, men är också väldigt naturlig i tv-situationen, säger Lena Sundqvist.

– Vi börjar med att göra tre matcher på tre dagar ihop de första dagarna vi är i England så efter det ska det nog sitta, hoppas jag.

Stina Blackstenius: "Superkul" Hur känns det att i sommar bli hyllad eller kritiserad av Jonas i tv? – Det blir spännande, jag visste inte att han skulle ha den rollen förrän nyligen. Men det känns superkul, och det känns som det passar honom. – Sedan får man hoppas på att det inte blir för mycket kritik. Kan det bli dålig stämning då? – Nej, det är ju hans jobb när han sitter i en tv-studio, att säga vad han tycker och vara ärlig. Om jag får kritik får jag ta det.

Anna Friberg. Visa mer





LÄS MER: Stina Blackstenius om förvandlingen

LÄS MER: Panelen: ”Sticker ut och det kan vara guld värt”