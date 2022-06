För ett par dagar sedan gick Mark Bullingham, vd för det engelska fotbollsförbundet, FA, ut och gav en förklaring till den kritikstorm som blivit mot en del av de mindre arenorna under fotbolls-EM i England.

Bullingham menade att det var få som ville agera värd för mästerskapet under anbudsprocessen 2019.

– Vi var tvungna att övertala ett antal klubbar och städer att ställa upp så vi är glada att vi hamnade där vi är nu. Vi tycker att det är bra arenor och om ni tror att folk radade upp sig för att vilja agera värd för mästerskapet, var så inte fallet, säger han enligt ESPN.

Störst kritik har vädrats från Islands Sara Björk Gunnarsdottir i podcasten ”Their Pitch”.

– Det är chockerande, vi spelar en turnering i England – ett land med flera stora arenor – och vi ska spela matcher på en träningsanläggning som tar 4 000 åskådare. Det är skämmigt, sa hon då.

Två av de minsta arenorna under EM är Leigh Sports Village, som rymmer 8 000 åskådare, och Manchester City Academy Stadium, som tar in 4 700 åskådare. Båda arenorna har ståplats, som enligt Uefas regler inte får användas vilket gör att arenorna måste ta in mindre publik än vanligt.

”Borde ta ett nytt beslut”

De svenska landslagsstjärnorna reagerar på förklaringen till varför en del av arenorna är små.

– Det märks att det var ett beslut som togs för längesedan, mycket har hänt inom damfotbollen och den publikexplosion som varit de senaste åren. Jag tror att man hade agerat annorlunda om beslutet tagits i dag, säger Magdalena Eriksson.

Fridolina Rolfö håller med Eriksson om att det märks att det är ett beslut som togs för tre år sedan och att det har hänt mycket publikmässigt efter det.

Samtidigt tycker hon att man borde ha tagit ett nytt beslut.

– Jag tycker att man ska kunna ha det öppet och kunna förändra om det är så att det har funnits större matcharenor som ändrat sig och nu skulle vilja stå värd för EM-matcher, säger Rolfö.

”Inte trott på det”

Hanna Glas, som har isländska lagkamrater i Bayern München, är kritisk till valet av arenor.

– Visst, Island är ett litet land men det kunde säkert ha sålts mer biljetter till deras matcher om det funnits. De sålde ju slut snabbt.

Vad säger du om förklaringen till valet av arenor?

– Det är så klart tråkigt att höra, sedan hoppas man att det inte stämmer. Men samtidigt vet jag inte vad anledningen har varit till att klubbarna inte vill ha matcherna.

– Jag hade hoppats på att det skulle kunna gå och ändra. Det känns som det har hänt väldigt mycket sedan 2019, och då kanske man skulle haft ett minimikrav på arenorna. Det hade säkert sålts fler biljetter om det funnits.

Hedvig Lindahl menar att det är många som inte har hängt med i damfotbollens utveckling sett till publik den senaste tiden.

– Jag tror det är rätt så många som suttit i det där hörnet och inte trott på damfotbollen och att det är en av anledningarna, säger Lindahl.

EM-arenorna 2022 Brighton & Hove-stadion: 30 666 åskådare. Brentford Community-stadion: 17 250 åskådare. Wembley: 90 000 åskådare. Manchester City Akademi-stadion: 4 700 åskådare. Stadion MK: 30 500 åskådare. New York-stadion (Rotherham): 12 021 åskådare. Bramall Lane: 32 050 åskådare. St Marys-stadion: 32 505 åskådare. Old Trafford: 76 000 åskådare. Leigh Sports Village: 8 000 åskådare. Visa mer

