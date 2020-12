Under en tv-sändning på SportExpressen Play under tisdagen utsågs de bästa spelarna i Elitettan under den gångna säsongen.

Här är samtliga vinnare.

Årets målvakt

Vinnare: Milla-Maj Majasaari (AIK).

Nominerade: Britta Gynning (Hammarby), Mira Pastoft, (Morön).

Milla-Maj Majasaari var ny i AIK inför den gångna säsongen – och levererade. Foto: Bildbyrån

Årets försvarare

Vinnare: Alice Carlsson (Hammarby).

Nominerade: Evelina Finndell (AIK), Klara Rybrink (Kalmar).

Hammarbys lagkapten Alice Carlsson jublar efter avancemanget. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Årets mittfältare

Vinnare: Jenny-Julia Danielsson (AIK).

Nominerade: Emma Jansson (Hammarby), Katrina Guillou (Morön).

Jenny Danielsson har varit en stor nyckelspelare för AIK under säsongen. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Årets anfallare

Vinnare: Adelisa Grabus (AIK).

Nominerade: Hayley Dowd (Morön), Mimmi Asperot (Kalmar).

Adelisa Grabus öste in mål – och skrev sedan på ett nytt kontrakt med AIK. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Årets genombrott

Vinnare: Rosa Kafaji (AIK).

Nominerade: Ina Österlind (Alingsås), Ella Reidy (Jitex).

Rosa Kafaji och Adelisa Grabus jublar. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

Årets tränare

Vinnare: Caroline Sjöblom och Robert Lison Svanström (AIK).

Nominerade: Pablo Piñones-Arce (Hammarby), Fredrik Asplund (Morön).

Caroline Sjöblom och Robert Lison Svanström utsågs till årets tränare i Elitettan. Foto: Bildbyrån

Årets mål

Vinnare: Emma Jansson (Hammarby).

Nominerade: Cassandra Larsson (Bollstanäs), Emma Santamäki (AIK), Sophia Redenstrand (Hammarby), Tuva Skoog (Morön).