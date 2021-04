Slaget om damallsvenskan: ”Jag vill vinna hela skiten”

För första gången någonsin kan tre lag gå upp till damallsvenskan efter avslutat elitettan-säsong. Nu ska OBOS damallsvenskan utökas till 14 lag och år 2021 kommer att vara ett utökningsår. Endast ett lag kommer att åka ur damallsvenskan, och hela tre elitettanlag kommer att flyttas upp.

Den här möjligheten har flera klubbar tänkt utnyttja.

Förra säsongen var det Morön BK och IFK Kalmar som placerade sig strax under uppflyttningsplatserna. IK Uppsala och Umeå IK blev i sin tur nedflyttade från damallsvenskan inför säsongen 2021. Av dessa favorittippade lag är det bara tre som kan som kan kalla sig ett allsvenskt lag efter att säsongen är över.

”Vi vinner serien”

IFK Kalmar placerade sig på en fjärdeplats förra säsongen, och är lagom revanschsugna. Om man frågar Mimmi Asperot har hon höga förhoppningar för klubben kommande säsong.

– Vi vinner serien, säger hon när SportExpressen ringer.

Förra säsongen hade Kalmar elva nyförvärv. I år är det betydligt färre, vilket Asperot tror kommer gynna laget.

– Vi har fått lite nyförvärv men ändå en bra mängd. Det tar ju lite tid att spela ihop sig. Det känns som att vi känner varandra bättre i år, eftersom det bara är några stycken nya.

Asperot, som tidigare har varit med och spelat upp Kungsbacka DFF till damallsvenskan, har visionerna klara och ser årets utökning av uppflyttningar som en guldbiljett.

– Det är en chans vi måste ta vara på. Samtidigt är det ju många bra lag i år och det gör ju det också svårare.

Vilka är era största konkurrenter inför säsongen?

– Jag vet inte vad klubben i helhet tror, men jag personligen tror att Umeå och Brommapojkarna kommer vara två starka lag i år, säger hon.

”Jag vill ju vinna hela skiten”

Ett av lagen som vet hur det känns att spela i damallsvenskan är Umeå IK FF. De flyttades ner till elitettan inför kommande säsong, och har vittring på avancemang. Att det finns ytterligare en biljett i år är välkommet, men inte nödvändigt.

– Jag, personligen, vill ju vinna hela skiten. Målet är ju att ta oss upp, så är det bara. Och att chanserna ökar med en plats till är ju skönt så klart, säger Umeås Emma Åberg-Zingmark.

Ni hade tänkt ta er upp oavsett om det var tre eller två lag som går upp?

– Ja, det var ett bra uttryck! Det hade vi gjort, säger hon.

IF Brommapojkarna hade en stark start i elitettan förra säsongen, med en tredje placering under säsongens första halva. Därefter präglades säsongen av skador vilket resulterade av tapp i tabellen.

I år vill de ta revansch.

– Klubben, tillsammans med oss, har satt målet att vi ska försöka nypa en av de där tre platserna. Men det handlar ju om att ha alla spelare tillgängliga och inte få skador på för många nyckelspelare. Det spelar ju stor roll så klart, men får vi ha alla hela under större del av säsongen är det fullt möjligt tror jag, säger Emma Lundh från IF Brommapojkarna.

Lundh, som har varit skadedrabbad under försäsongen, är ännu inte matchredo men har fullt förtroende för sina lagkamrater. Det är inte omöjligt, utan till och med troligt, att de tar slutplaceringen mellan de lag hon ser som de största konkurrenterna: IFK Kalmar och Umeå IK FF.

– Får man vara kaxig? Nej, men jag tror att vi kommer tvåa. Jag tror att Umeå hamnar ovanför oss och Kalmar nedanför.

Så det blir ni tre som kommer mötas igen i allsvenskan?

– Jag hoppas det.

Säsongen 2019 åkte IK Uppsala upp i allsvenskan. Men vistelsen varade inte länge då Uppsala endast tog tio poäng säsongen 2020 och åkte ned till elitettan igen. Nu känner kaptenen Agnes Nyberg att de är redo för allsvenskan igen.

Nyberg: ”Chanserna att åka upp är jättestora”

– Jag anser att chanserna att åka upp är jättestora, vi har ett utsagt mål att vi vill komma upp igen. Speciellt nu när det finns tre platser vill vi självklart ta en av platserna. Vi tycker att vi har en väldigt färsk erfarenhet av vad som krävs för att spela i allsvenskan och vi har spelare med rutin från förra året och tidigare.

Är det ett uttalat mål att gå upp?

– Yes, det är det från klubbens sida och alla spelare och tränare är målmedvetna för att nå dit. Vi vill ta så många poäng som krävs för att gå upp, men vi vill också utvecklas under säsongen för just nu är vi är inte så bra som vi vill vara. Det kommer ske under säsongens gång, säger Nyberg.

Är ni redo denna gång om ni skulle flyttas upp?

– Vi är mer förberedda. När vi gick upp i damallsvenskan så var vi väldigt ambitiösa, det gick snabbt från elitettan, nästan för snabbt vilket gjorde att vi gick upp i allsvenskan nästan lite för tidigt. Vi var inte riktigt taktiskt eller tekniskt redo för att spela i allsvenskan.

Hon fortsätter:

– I år vet vi vad som krävs. Vi jobbar annorlunda tekniskt och taktiskt för att vara redo att kunna gå upp. Jag tycker att många spelare och tränarna är medvetna om vad som krävs för att gå upp och för att faktiskt vara bra när man spelar i allsvenskan.

”Vi drömmer om att vara i toppen och slåss”

I Skellefteå förbereder Morön BK sig inför premiären. Morön kom på tredje plats förra säsongen, en placering ifrån uppflyttningsplatsen. I år är deras ambitioner lite mer ödmjuka.

– Vi drömmer om att vara i toppen och slåss men vi har bytt ut stora delar av truppen och det är många nya som ska in. Vi siktar ju på att vara så högt upp som möjligt men realistiskt så säger vi kanske toppen av övre halvan, säger backen Wilma Stenman.

Försäsongen har inte varit optimal för klubben, då vädret har ställt till med en del besvär.

– Försäsongen har varit tuff med tanke på förutsättningarna. Vi har haft otur med mycket snö så vi har mest varit inne i en bollhall. Men vi har kört på bra och hårt och vi har gjort det bästa vi kan.

Hur känns det inför premiären?

– Det är otroligt kul att spela matcher. Speciellt när man inte spelat särskilt många träningsmatcher nu på försäsongen, säger Stenman.

