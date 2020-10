Här är laget som tog AIK till högsta serien

Målvakter

Milla-Maj Majasaari – Värvades från finska FC Honka inför säsongen. Har imponerat och kan visa upp ett starkt facit från sin första säsong i Sverige där AIK släppt in klart minst antal mål. Född 1999 med siktet inställt på landslagsspel.

Serina Backmark – Uppflyttad från F19-laget och har varit i klubben sedan tidiga tonåren. Född 2003 och har representerat Sverige på ungdomsnivå. Gjort en match för Stureby i division 1 under året.

Lovisa Koss – Lämnade klubben i somras för spel i Sunnanå. Noterades inte för några minuter under årets seriespel.

Försvarare

Samantha Ammanuel – Född 1998 och debuterade 2017 sedan hon kom från Täby. Noterats för 14 matcher den här säsongen, varav 13 från start. Meriter från ungdomslandslag.

Fanny Johansson – Kom från rivalen Hammarby inför den här säsongen och har varit en startspelare och viktig pjäs hela säsongen. Har spel i USA och Norge på meritlistan. Född 1992.

Emma Becker – Kom till klubben från Vasalund 2013 och gör sitt första år i A-laget. Spelat för ungdomslandslag (född 2002) och noterats för fem matcher i Elitettan i år. Även fått speltid med Stureby i division 1.

Matilda Rosqvist – Lagkaptenen har haft skadeproblem och var inte tillbaka i spel förrän under sommaren. Sedan dess tio matcher från start och fem inhopp. Kom till klubben från Djurgården inför 2016 och varit en nyckelspelare sedan dess.

Clara Härdling – I klubben sedan 2018 och har meriter från landslagsspel på ungdomssidan. Haft en del skadeproblem under året. Spelat sex matcher från start.

Sophia Redenstrand – Har BP som moderklubb men kom till AIK tidigt som ungdomsspelare. Har ett riktigt fint tillslag och gjorde bland annat ett drömmål på frispark mot Hammarby i derbyt i våras.

Sara Nordin – Meriterat nyförvärv inför årets säsong som kan spela både mittback och mittfältare. Representerade Åland United 2019 och har även spelat i Italien tidigare. Startat samtliga matcher den här säsongen.

Sara Nordin. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

Emma Santamäki – Nyförvärv från Finland som närmast kom till AIK efter en period i italienska UPC Tavagnacco. Anslöt till laget i mitten augusti månad och har nu startat i sex matcher. Snabb och passningsskicklig spelare.

Kajsa Kjellander – Spelare från de egna leden, född 2001, (även om moderklubben är Täby). Tio matcher i Elitettan förra säsongen och 13 så långt i år, varav två från start.

Elsa Törnblom von Schmalensee – Kom till AIK:s ungdomsverksamhet från BP och gjorde 19 matcher i Elitettan förra säsongen. I år en match från start och har haft skadeproblem. Född 2001.

Evelina Finndell – 22-åringen var i AIK som ungdomsspelare innan hon gjorde en sejour i Djurgården. Tillbaka 2019 och i år en given startspelare.

Julia Laukström – Född 2003 och har gjort ett inhopp under säsongen inför mötet med Bollstanäs.

Mittfältare

Wilma Ljung Klingwall – Född 2001 och var en given startspelare i fjol. I år sjukskriven på grund av psykisk ohälsa.

Johanna Lindell – Gjorde 24 matcher från start och åtta mål förra säsongen. Två mål på 18 matcher från start i år. Född 2001 och har representerat F19-landslaget under året.

Emelie Jansson – Född 2003 och uppflyttad i seniorlaget inför den här säsongen. En innermittfältare som haft skadeproblem och inte noterats för någon match den här säsongen. Meriter från landslagsspel på ungdomsnivå.

Linda Hallin – Stora skadeproblem gjorde att hon pausade elitkarriären och spelade i division 2 i fjol. Fick suget tillbaka och har varit en viktig kugge i AIK. Stod för enda målet i nyckelmatchen mot Morön nyligen.

Jenny Danielsson – Meriterat nyförvärv inför säsongen och har levererat både i form av mål och assist. Underhållande spelare som kan göra det lilla extra i offensiven och kan användas både som offensiv mittfältare och anfallare.

Jenny Danielsson. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

Piyatida Somkumpee – Blott 16 år men har förekommit frekvent i Elitettan under året. Tre mål totalt och en spelare att hålla koll på i framtiden. Stod för ett otroligt vackert volleymål mot Allingsås tidigare i år.

Arsema Weldai – En match från start och ett inhopp i Elitettan under året och med i truppen mot Bollstanäs. F19-spelare, född 2002, som knackar på dörren.

Linn Allgulin – Är född 2004 och har fått chansen att hoppa in i två matcher under säsongen.

Adina Jansson – 17-årig mittfältare/back som lånades in från Säffle under sommaren. Två inhopp under säsongen. Elva matcher för Säffle i division 1.

Louise Matsgård – 17 år och var precis som Jansson på lån under sommaren. Lånades in från Täby och hann göra tre inhopp. Back eller mittfältare.

Anfallare

Adelisa Grabus – Stor succévärvning som öst in mål. 22 mål på lika många matcher inför mötet med Bollstanäs. Tagit sig tillbaka efter flera tuffa skadeperioder.

Rosa Kafaji – Supertalang, född 2003, som missat en del matcher på grund av skada. Åtta mål på elva matcher från start inför mötet med Bollstanäs.

Rosa Kafaji. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

Elise Björnelius Leidersten – 21-åring som värvades till klubben kort inför säsongsstarten efter att senast ha spelat för Butler Grizzlies i Kansas. Skadade sig under tiden där och kom till AIK efter en rehabperiod. Gjort sju matcher och ett mål i år.

Linnea Wennberg – 17-åring från ungdomsleden som gjort två inhopp under säsongen.

Ledare

Anne Mäkinen (sportchef), Robert Lison Svanström (tränare), Caroline Sjöblom (tränare), Christoffer Cylvén (assisterande tränare), Fredrik Devoto (fystränare), Masih Khedri (läkare), Ida Ahlberg (lagledare), Oskar Ek (fysioterapeut), Jessica Glaas (fysioterapeut), Lars Fremin (materialförvaltare).

