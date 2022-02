Nykomlingen IFK Norrköping plockade in rutinerade Tor-Arne Fredheim som huvudtränare i höstas.

Sejouren blev lyckad, IFK Norrköping reste sig och säkrade nytt kontrakt i Elitettan.

– Målsättningen när jag kom in var att klara oss kvar och få en positiv avslutning så spelarna kände hopp inför nästa säsong, säger Fredheim i dag.

Efter säsongen skrev han sedan på för tre år i en ny roll som manager.

– För mig var det rätt bra att komma in under säsongen. Då fick jag tre månader att testa på. Jag hade aldrig tränat damer och att ta ett sådant uppdrag under en längre period utan att veta om mitt ledarskap fungerade hade inte känts lika bra. Nu kunde jag bedöma det, och jag tyckte det kändes bra, säger han.

Innan avtalet som manager skrevs på hade Fredheim, som tidigare tränat klubbar som bland andra IFK Norrköping, Ljungskile, Västerås och Åtvidaberg på herrsidan, en del krav på klubben.

– Rimliga sådana tycker jag. Jag ville ha bättre träningstider och budget i förhållande till målsättningen vi har, och den jobbade styrelsen fram på två-tre veckor. Då blev det intressant och jag villa hoppa på.

Där och då började arbetet med att sätta årets spelartrupp på allvar.

– Drygt halva truppen ville jag fortsätta jobba med och sedan ta in sju-åtta nyförvärv. Det har vi gjort och vi ska väl in med en defensiv mittfältare till. Vi kommer ligga lite kort med numerären i truppen och chansa lite på att alla håller sig friska, säger han.

Den långsiktiga målsättningen är att nå högsta serien inom tre år.

– Organisationen är allsvensk med allt från fystränare, målvaktstränare, scout, massör och fysio. Vi har alla funktioner som ett allsvenskt lag bör ha. Sedan har vi ökat träningsdosen för att kunna öka ytterligare om vi tar steget. Vi försöker förbereda oss så att vi ska vara redo när vi väl går upp, säger Tor-Arne Fredheim.

Vann stort mot AIK

Försäsongen så långt har bådat gott. Mot allsvenska AIK vann Norrköping med hela 4-0 och mot BP, som gick upp från Elitettan i höstas, spelade laget 0-0 förra veckan.

– Vi var riktigt bra mot AIK och har börjat spela ihop oss. Vi har valt att möta flera allsvenska lag för att få ett högt tempo på försäsongen men vi kommer inte möta det motståndet i serien så vi måste också lära oss hantera andra lag, och vi kommer spela mot annat motstånd längre fram. Sedan åker vi till Mallorca på en veckas läger för att trimma ihop oss innan serien också, säger Fredheim.

Att få vara med och göra det i min klubb hade varit stort. Jag har varit i klubben 17 år.

Hans eget avtal som manager är skrivet över tre år och planen för att nå högsta serien sträcker sig alltså lika länge.

IFK Norrköping satsar för att bli allsvenskt även på damsidan.

– Största pressen tror jag egentligen kommer från spelarna själva. Det är inte många av våra spelare som ens varit i ett topplag i Elitettan förutom Mimmi (Asperot, värvades från IFK Kalmar i vintras). Några har nosat på allsvenska lag men inte fått spela där. Det här året vill vi vara med och tampas lite för att lära oss hur det känns att vara ett topplag. Vi behöver hålla en jämn nivå och få in en vinnarmentalitet i gruppen, säger Tor-Arne Fredheim.

Elitettan har premiär första helgen i april. Alla matcher sänds på SportExpressen Play!