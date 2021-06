Två inspelade poäng och 1-15 i målskillnad på åtta omgångar gör att Sundsvalls DFF ligger sist i Elitettan.

Laget har letat efter en anfallsförstärkning den senaste tiden och nu står det klart att de lånar in IFK Kalmars Ebere Orji, berättar Sundsvalls Tidning.

Anfallaren ska ansluta till laget inom kort och vara spelklar när övergångsfönstret öppnar 15 juli.

Ebere Orji, 28, har tidigare i karriären spelat i högsta serien med Linköping samt spelat VM för Nigeria.

Under flera säsonger har hon levererat mål för ett antal klubbar i Elitettan men under 2021 haft svårt att slå sig in i Kalmars startuppställning.

– Hennes statistik och erfarenhet från tidigare klubbar i Sverige är imponerande och hon kommer passa bra in i SDFF då många av våra spelare kommer ha någon att se upp till, säger Mikael Melin Bhy till ST-sporten.

Sundsvalls nästa match i Elitettan är borta mot Bollstanäs på söndag. Samtliga matcher i serien sänds på SportExpressen Play.

