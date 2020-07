När tv-kocken Gordon Ramsey slet av hälsenan berättade han efteråt om hjälpen han fått av sin gode vän David Beckham. De är två av Englands mest populära kändisar och deras familjer umgås ofta.

Men David Beckham har inte alltid haft sin stjärnglans. Som son till en frisörska och en köksmontör var det socioekonomiska steget till att som 17-åring göra debut för Manchester United och sedan som upphaussad supervärvning ansluta till Real Madrids galacticos-lag enormt.

På ett försäsongsläger med Madridklubben fick Beckham en gång i tiden vad som kändes som hela Tokyo att omringa stadens Adidas-butik. Galna fans gjorde allt i sin makt för att få en glimt av den engelske stjärnan. David Beckham är fortfarande ett av idrottsvärldens mest googlade namn. Men få vet hur 46-åringens liv ser ut i dag.

Efter att under spelarkarriären ha representerat United, Real Madrid, AC Milan, Los Angeles Galaxy och Paris Saint-Germain har den tidigare engelske landslagskaptenen sadlat om till att vara delägare i både Inter Miami CF och Salford City.

David Beckham tar avsked till Real Madrid-fansen 2007. Foto: FERNANDO BUSTAMANTE / AP SCANPIX SWEDEN

Beckham rankades genom spelarkarriären konsekvent som en av världen bäst betalada idrottsmän, och livstidskontraktet med Adidas hjälpte så klart till. Men modeikonens status i hemlandet blir nästan ännu tydligare när man tittar på hans Instagramkonto. 57 miljoner människor följer David – flest av alla engelsmän.

Trots det har den senaste tiden inte bara inneburit ”guld och gröna skogar” för paret Beckham. Victoria har sadlat om från Spice Girls till att bli modedesigner – och i coronatider har det gått allt annat än bra. ”Posh” lider enligt flera engelska tidningar av tillbaka-till-jobbet-ångest.

Och nu vill David att hon ska lägga ned verksamheten för att minska förlusterna och tillbringa mer tid åt familjen. En vän nära familjen berättar för Daily Star:

– Victoria själv medger att företagets framtid är lite skakig. Hon oroar sig över hur det ska gå, och till och med David har sagt att det kan vara dags att släppa taget om drömmen.

– David är irriterad över att de förlorar miljoner för något som bara orsakar så mycket ångest och stress. De som står Vic nära är desperata. Hon måste vakna och inse läget. Det har länge handlat om att nå långt i modevärlden, men hur mycket får det kosta?

Under coronapandemin har familjen bosatt sig i lanthuset i Cotswold, och enligt Daily Star vill inte Victoria återvända till London. Stressen är för mycket.

Samtidigt behöver David resa till Miami för att ta hand om sina fotbollslag.

– Han vill att hon ska fokusera på familjen. Det är lite själviskt av honom. Men det har fått Victoria att fundera på om hon ska fortsätta inom modebranschen och vilka skador det skulle kunna medföra, både på deras varumärke och äktenskap.

Om det är för att rädda familjens ekonomi eller ej ska låtas vara osagt. Men David har satt sin superbil – en Aston Martin V8 Volante – till försäljning till en prislapp av över fem miljoner kronor.

Foto: FRED DUVAL / MEGA/IBL

Paret Beckham har tagit sig igenom äktenskapliga kriser förut. Under tiden David tillbringade i Madrid valde familjen att bo kvar i London. Då hävdade den personliga assistenten Rebecca Loos att hon haft en affär med David. Det gick inte mer än en vecka innan fotomodellen Sarah Marbeck kom med samma påstående.

David Beckham själv avfärdade det hela som ”galenskap”.

Men det verkar trots allt inte vara tomt på Beckhams konto. Paret har tillbringat sin ”corona lockdown” på lantstället i Cotswold. Där har de varit tillsammans med tre av sina fyra barn: Romeo, 17, Cruz, 15 och Harper, 8. Äldste sonen Brooklyn, 21, har däremot varit isolerad på andra sidan Atlanten tillsammans med sin flickvän Nicola Peltz, 25.

Tiden i England har använts åt att renovera och expandera den slottliknande gården. David Beckhams nya fokus är nu att utöka säkerheten på gården – till grannarnas missnöje.

– Bondgårdar och jordbruksområden har inte grindar och säkerhetsstugor. Det förstör atmosfären i området, säger grannen John Walsby till The Sun.

David Beckham ska enligt The Sun ha ansökt om bygglov för att utöka komplexet med både säkerhetsgrindar och säkerhetsstugor för att vakter ska kunna övervaka området dygnet runt. Dessutom vill paret bygga en utrymningstunnel under marken – något som byborna inte uppskattar, skriver The Sun.

