När Zlatan Ibrahimovic först ryktades vara på väg till MLS pratades det först om rekordlön. Flera olika källor, däribland mexikanska Fox Sports Deportes, rapporterade att Zlatan kunde räkna med en lön över sju miljoner dollar (motsvarande 65 miljoner kronor) per år.

Men så blev inte fallet. I stället fick Zlatan en lönesänkning på ungefär 90 procent jämfört med sin inkomst i Manchester United.

Zlatan slås av Movsisyan

Nu har MLS:s spelarfack precis offentliggjort sin senaste uppdatering av lönestatistiken. Och där kan man se att Zlatan faktiskt bara är 28:e bäst betald i hela ligan. Han tjänar en knapp sjundedel av vad ettan på listan, Sebastian "Atommyran" Giovinco, drar in i Toronto FC. Zlatan ligger på totalt 13 miljoner kronor per år – Giovinco på över 70 miljoner.

Flera tunga fotbollsnamn med diger fotbollsbakgrund i Europa slår Zlatan på listan: Carlos Vela, David Villa, Bastian Schweinsteiger och Wayne Rooney för att nämna några.

Det finns även mindre namnkunniga typer som plockar ut större lönechecker än Sveriges bäste fotbollsspelare genom tiderna. Yura Movsisyan, anfallaren som gjorde en misslyckad runda i Djurgården tidigare i år, drar in nästan 30 miljoner kronor per år från Chicago Fire.

"Tror på sidoaffär"

Los Angeles Times-journalisten Kevin Baxter har tidigare spekulerat i att Zlatan har sett till att bli kompenserad för det stora lönetappet sedan han lämnade England.

– Jag tror att det finns någon form av sidoaffär. Alla i Galaxy förnekar det. Sportchefen Jovan Kirovski sa att till mig att Zlatan får 1,5 miljoner dollar och det är allt han får. Men han har sitt klädmärke A-Z, jag tror att hans fru är aktiv i ett klädmärke på sin kant. De ska expandera till USA. Jag tror att Zlatan kommer att få pengar från nån annanstans. Jag har svårt att se att han skulle gå från 26 miljoner dollar till 1,5 miljoner dollar per år. Det är något som pågår vid sidan av, har Baxter sagt i podcasten Corner of The Galaxy.

