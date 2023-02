På måndagskvällen vankades det tävlingspremiär för Djurgårdens IF när Landskrona Bois togs emot på Tele 2 arena framför 8762 åskådare.

Gästerna inledde piggt men det var Djurgården som tog ledningen i den tolfte minuten efter att Victor Edvardsen spelat fram Gustav Wikheim som hittade målet.

Därefter var det i princip ett lag på plan.

I den 27:e minuten dundrade Elias Andersson in ett vänsterskott i ena hörnet till 2-0 och precis innan halvtidspausen spelade Wikheim fram Joel Asoro som petade in 3-0.

Krossade Landskrona

Andra halvlek var bara fyra minuter gammal innan nyförvärvet från Kalmar FF klev in i handlingen på allvar. Oliver Berg dribblade sig in i straffområdet och skruvade in 4-0 bakom målvakten Amr Kaddoura som var chanslös.

Men Djurgården var inte klart än - det skulle komma mer denna kväll i form av mål. Inbytte Besard Sabovic bjöd på en fin prestation när han, strax utanför straffområdet, tryckte in 5-0 med högerfoten till publikens stora jubel.

Landskrona fick dock till en reducering i slutet genom Ousmane Diawara. Till slut var det dock Djurgården som fick sista ordet när talangen Lucas Bergvall, inbytt i matchen, fick placera in 6-1 i ena hörnet. Det var hans första mål för klubben sedan ankomsten.

– Vi visade att vi är Djurgården och vi kan prestera, säger en känslosam Bergvall.

Bergvall fick behålla matchbollen efteråt efter sitt mål och insats.

– Jag fick matchbollen av materialaren. Det känns overkligt att få chansen hemma på Tele 2 framför supportrarna och hela Djurgårdsfamilje.

– Att få göra mål också, det är overkligt. Jag tänkte om det verkligen var sant när jag gjorde målet. Det här har varit en dröm sedan jag var liten och jag har alltid hejat på den här klubben.

Vad är nästa steg för dig?

– Upp 8:30 i morgon och börja träna. Köra vidare. Det är bara fortsätta och vi har matcher framöver. Jag vill träna på och få mer speltid.

Djurgården vann matchen till slut med överlägsna 6-1 och toppar gruppen framför Örebro SK som något oväntat slog BP i kväll med 2-1 på Grimsta IP.