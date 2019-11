Detaljen som kan stoppa ”danske Alexander Isak”

Mohamed Daramy är 16 år när han får göra debut i FC Köpenhamns A-lag, och när han i en cupmatch mot Viby förra året sätter 3-0 blir han klubbens yngste målskytt någonsin.

Hittills har Daramy noterats för 25 seniormatcher i FCK, och gjorde bland annat mål mot Malmö FF i en träningsmatch inför den allsvenska säsongen. I augusti byttes han in i Europa League-kvalmatchen mot Riga och gjorde mål efter tio minuter.

För ett år sedan skrev danska Ekstrabladet att Daramy har ”god potential att bli den danska ligans Alexander Isak”. Samtidigt uppgav tidningen att europeiska storklubbar som RB Leipzig var på jakt efter Daramy, som skulle kunna säljas för runt 50 miljoner kronor och därmed bli den dyraste danska övergången någonsin – för spelare under 18 år.

Det är inte bara storklubbar utanför Danmarks gränser som fått upp ögonen för 17-åringen – även internationella medier har skrivit flitigt om honom det senaste året.

Jagas av Liverpool och Manchester City

Brittiska The Guardian har gjort en gedigen sammanställning över vad de anser vara världens just nu mest intressanta fotbollstalanger. Hajpade namn som Ansu Fati, Barcelona och Pablo Moreno, Juventus, tar plats på listan, liksom (för den internationella marknaden) doldisar i form av exempelvis Malmö FF:s Tim Prica.

Även Mohamed Daramy finns också med, och hyllas ordentligt av The Guardian.

”Blixtsnabb, väldigt stark och gudabenådad med fenomenala dribblingsegenskaper” skriver tidningen.

Nu skriver fotbollssajten 90 Minutes att RB Leipzig har fått hård konkurrens i uppgörelsen om Mohamed Daramys signatur. De menar att Liverpool är ute efter att värva anfallstalangen – möjligen redan i vinter.

Det ofta citerade Twitterkontot ”Scout in Attendance” skriver att även Manchester City ska vara intresserat, och ska ha scoutat Daramy under hösten.

Men det finns ett hinder som kan ligga i vägen för en potentiell drömflytt till Premier League.

Ansöker om danskt medborgarskap

Daramy är född och uppvuxen i Danmark, men båda föräldrarna är från Sierra Leone och därför har han inget dansk medborgarskap. Faktumet att Daramy saknar danskt pass har stundtals ställt det under FC Köpenhamns resor i Europa, och bland annat missade han sommarens Champions League-kval mot The New Saints på grund av visumproblem.

– Det skulle betyda väldigt mycket för mig att få ett. Så blir det inte så många problem med utlandsmatcherna, säger Daramy till Ekstrabladet.

Situationen innebär även, enligt Ekstrabladet, att Daramy inte skulle kunna få arbets- eller uppehållstillstånd i England. Teamet runt talangen har jobbat hårt för att lösa ett danskt medborgarskap och nu ser det ut att vara på gång. Hans mamma har ansökt om medborgarskap, och skulle hon få sin ansökan godkänd blir även Daramy automatiskt medborgare eftersom han är under 18.

– Vi räknar med att få det, säger FCK-talangen.

Skulle passproblematiken lösa sig hoppas Daramy att han framöver även ska få visa upp sig i det danska landslaget.

