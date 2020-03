”Det gör mig förvirrad – och skrämmer mig”

Det blev två säsonger i Los Angeles Galaxy innan Zlatan Ibrahimovic tackade för sig i november förra året, 52 mål och 14 assist senare.

Det stjärnformade tomrummet i Galaxy fylldes av den mexikanske landslagsanfallaren Javier Hernández, tidigare i bland annat Manchester United, Real Madrid och Bayer Leverkusen.

Fotbollssajten Goal menade att Hernández var en viktigare värvning än Ibrahimovic, och kallade övergången den största affären i klubbens historia sedan David Beckhams ankomst. Goal vägde delvis in att en stor del av LA Galaxys fanskara har mexikansk bakgrund, och menade att intresset för både laget och ligan MLS skulle öka avsevärt med Hernández i laget.

Samtidigt pekade fotbollskunniga reportrar som följer Galaxy på hur laget skulle gynnas med Javier ”Chicharito” Hernández som fixstjärna på topp, i stället för Zlatan Ibrahimovic.

The Athletic menade att Galaxy förvisso haft en framgångsrik målproduktion under Zlatans tid, men att laget samtidigt förlorat många matcher på insläppta mål. Chicharito målades upp som lagets perfekta värvning, då han både väntas ösa in mål men samtidigt bidra starkt till defensiven.

Kaos i Galaxy efter att Zlatan lämnat

Men hittills har ”Chicharito”-effekten uteblivit. Två matcher in på säsongen saknar Galaxy seger och deras nya stjärnanfallare är hittills mållös. Faktum är att Javier Hernández har färre passningar och bolltouch än någon annan startspelare hittills den här säsongen.

Dessutom har både Hernández retat upp den kaliforniska presskåren då han vägrade dyka upp på en presskonferens.

– Chicharito har varit jättebra med media, så det förvånade mig att han inte dök upp. Speciellt eftersom han hade en hel del att förklara, säger Kexin Baxter, reporter på Los Angeles Times som bevakat Galaxy på nära håll under en längre tid.

Till råga på detta spreds klipp som visade hur lagets supportrar rykt ihop på läktaren under Galaxys förlustmöte med Vancouver.

Obekräftade uppgifter gjorde gällande att bråket hade sitt ursprung i en debatt om Zlatan Ibrahimovic och Javier Hernández. Det är oklart om så var fallet – men det står fast att det är en diskussion som lätt kan skapa polarisering.

”Snälla använd inte ens Zlatan och Chicharito i samma mening”, skrev Cleveland State Universitys fotbollstränare Sinisa Ubiparipovic på Twitter när ESPN jämförde de båda anfallarna i sin sändning.

Kritik mot tränaren: ”Gör mig förvirrad”

Guillermo Barros Schelotto, Galaxys huvudtränare, står allra tydligast i skottgluggen när det kommer till de senaste dagarnas kritikstorm mot organisationen.

– Skulden måste läggas på Schelotto, säger Kexin Baxter.

Anledningen? Han fortsätter att träna laget på samma sätt som när Zlatan Ibrahimovic spelade på topp.

– Ingen verkar ha berättat att Zlatan lämnade innan premiären i lördags. Galaxy spelade alltid direkt till Zlatan, men det skulle aldrig vara hållbart i längden. Vi såg spår av det den här helgen, de slog 27 crossbollar, säger experten Taylor Twellman i ett klipp på Twitter.

Han fortsätter:

– Det som gör mig förvirrad och skrämmer mig är att Schelotto vill ha mer av det här. Det här är en katastrof för Hernández, han behöver support runtomkring. Han har varit framgångsrik när han haft stöd runt sig, de behöver få honom att ta sig runt backarna och springa.

– Jag tror att de måste ändra sitt spelsystem. Nu har Chicharito press på sig att göra mål och Galaxy har press på sig att vinna.

Kevin Baxter:

– Du kan inte skylla allt på Zlatans frånvaro, men laget saknar helt klart identitet. Vilket de hade när ”Ibra” var här.

