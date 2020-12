”Det är upprörande att ingen saknar pojkarna”

Det var under onsdagen som SportExpressen kunde berätta om hur ugandiska ungdomsspelare kommit till Sverige via Gothia Cup under åren 2012-2014. En majoritet av spelarna har sedan hamnat i Växjö-trakten och i huvudsak skandalklubben Växjö United. Flera spelare har levt i Sverige med nya identiteter och har utnyttjats, bland annat i en misstänkt bedrägerihärva.

Men trots att i närheten av 80 ugandiska spelare och ledare i SportExpressens kartläggning aldrig återvände hem har reaktioner från ugandisk fotboll och ugandiska myndigheter uteblivit.

Det hör inte till vanligheterna.

Att ugandiska idrottsmän– och kvinnor avviker under utlandsresor är en återkommande problematik. Det finns många exempel på ugandiska idrottare som saknats vid hemfärd under 2000-talet – något som i regel mötts av starka reaktioner från olika idrottsförbund, politiker och ledare.

Starka reaktioner när ugandiska idrottare avviker • 2003 avvek ett par unga fotbollsspelare från Kampala efter en turnering i Holland. De hittades så småningom, bland annat efter att Ugandas idrottsminister kopplats in och fått hjälp av Interpol. • 2009 avvek sex cricketspelare i Ugandas U19-landslag i Kanada. Lagets tränare anmälde deras försvinnande omedelbart. • 2014 avvek tre ugandiska rubgyspelare i Tyskland – innan de dök upp i Wales våren efter. Ugandas rugbyförbund motsatte sig det hela högljutt. • 2017 avvek tre boxare som hade deltagit i AIBA World Championships i Tyskland. Ugandas nationella sportråd krävde svar från boxningsförbundet och beklagade sig. • 2018, under Gold Coast Commonwealth Games i Australien, avvek sex ugandiska idrottare. Deras pass överlämnades till den australiska polisen av lagledningen och i hemlandet höjdes röster för att förhindra liknande fall. Visa mer

Men i fallet med de många saknade ungdomsspelarna och ledarna som SportExpressen berättat om har ingen anmälan gjorts och ingen oro uttryckts från ugandiska förbundet, lagledare eller myndigheter.

Detta trots att personer i ledande ställning – däribland ministrar – varit med vid avskedsceremonier och varnat spelare från att avvika, men även funnits där för att gratulera lagen vid hemkomst.

Ugandas förbund: ”Vi är inte ansvariga”

SportExpressen har varit i kontakt med Ugandas fotbollförbund och frågat hur man ställer sig till uppgifterna, därtill även påpekat att ugandiska idrottsförbund i regel reagerar kraftigt mot spelare som avviker.

FUFA, som det ugandiska förbundet förkortas, menar i en WhatsApp-konversation att man inte känner till något, och inte heller tar ansvar för det inträffade.

”Det är människorna som organiserar de här resorna som ska se till att alla spelare återvänder. En del fall med spelare som försvinner hanteras av migrationsmyndigheter i landet där turneringen anordnas”, skriver man i en kommentar till SportExpressen.

Men oavsett vems ansvar det är har vi i närheten av 80 ugandiska spelare och ledare, sannolikt fler, som har avvikit i Sverige. Flera har utnyttjats. Vad anser ni om det?

”FUFA är inte ansvariga för de här spelarnas vistelser i andra länder. Det är migrationsmyndigheter som är.”

Vad anser det ugandiska förbundet om att i närheten av 80 ugandiska fotbollstalanger i tonåren inte kom tillbaka till Uganda?

”Är spelarna i Sverige lagligt eller illegalt? Vi skulle älska att se många ugandiska spelare få chansen att spela i andra länder.”

Tre landslagsspelare för Uganda har stannat i Sverige, två av dessa kan nu inte resa in i sitt hemland på grund av de asylskäl som angivits, enligt ugandiska medier. Har ni noterat det?

”Den trion är nu en del av vår landslagsverksamhet.”

Den ansvarige för Kampala Junior Team som reste till Gothia Cup är Mr. Kabugo Mansoor. Han sitter nu i styrelsen för det ugandiska ungdomsförbundet. Kommer han hållas ansvarig av FUFA?

”Ämnet har aldrig kommit till vår vetskap, men om spelare har stannat kvar är det säkert en fråga för myndigheter, inte FUFA.”

Kommer ni att vidta några åtgärder?

”Vi får vänta på feedback från alla involverade parter och se vilken väg framåt som finns om de här fallen blir aktuella.”

SvFF: Vi behöver Fifa:s hjälp

Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson är starkt kritisk till budskapet från det ugandiska förbundet.

– Om unga människor ger sig i väg till ett annat land tillsammans för att spela en fotbollsturnering, men sedan inte återvänder, då är det helt anmärkningsvärt och upprörande att ingen reaktion kommer. Någon borde ha saknat de här pojkarna. Man är både förvånad och väldigt, väldigt bekymrad av den här typen av företeelser, säger han.

– Trafficking generellt är ett jättestort problem. När vi inom fotbollen blir berörda av sådant här funderar man på om det är något mer vi kan göra i de här frågorna. Det är en väldigt allvarlig händelse, men också en spegling av att de här pojkarna säkert har fått förespeglingar om att de ska kunna förverkliga sina drömmar, de kommer naturligtvis från helt andra miljöer än de vi har här.

– Men att ingen saknar dem eller efterfrågar dem är minst sagt anmärkningsvärt, säger han.

Är det ugandiska förbundets tystnad konstig menar du?

– Absolut. För vår del, med den här kunskapen och det här underlaget, är det naturligt att vi nu tar en diskussion med Fifa om det här. Fifa har ett otroligt tufft regelverk för om man ska göra internationella övergångar för minderåriga spelare. Här är det minderåriga spelare som plötsligt bara försvinner och i vissa fall dyker upp i andra skepnader och i andra länder. Detta om något är en situation där man behöver skydda minderåriga spelare.

– Jag kan inte spekulera i vad det ugandiska förbundet vet eller gör eller hur de har hanterat det här, men någonting behöver analyseras och granskas här. Vi behöver Fifa:s hjälp.

Det finns landslagsspelare i Uganda som inte kan resa in i sitt hemland på grund av sina situationer i Sverige. Har ugandiska förbundet kontaktat er angående det?

– Ingen från Ugandas fotbollförbund har kontaktat oss om den här frågan. Det har flugit under radarn. Det verkar kanske till och med som om det här är något önskvärt från Ugandas sida. Vi måste be om hjälp från Fifa och titta på det här.