Zlatan Ibrahimovic har gjort succé i Los Angeles Galaxy sedan han anslöt till laget i vintras. Totalt har det blivit 22 mål på 26 matcher för svensken.

Den senaste tiden har flera uppgifter gjort gällande att europeiska storklubbar fått upp intresset för 37-åringen efter succén i USA. Både hans tidigare klubbar Milan och Manchester United har uppgetts vela plocka in Zlatan på ett korttidskontrakt i vinter, och senast menade spanska Cope att Real Madrid är intresserat.

Samtidigt är podcastduon Josh Guesman och Kevin Baxter inne på att Ibrahimovics framtid mest troligt hör hemma i MLS – om LA Galaxy kan möta vissa krav.

– Kan vi läsa mellan raderna verkar det som att Zlatan Ibrahimovic vill bli en designated player för Galaxy nästa säsong, säger programledaren Josh Guesman i den initierade podcasten ”Corner of the Galaxy”.

Teorin: Så vill Zlatan göra i framtiden

En ”designated player” är en spelare vars lön inte räknas in i klubbens lönetak. Zlatan är just nu inte en av Galaxys två ”designated players”.

Så här sa den svenske anfallaren efter söndagens seger mot Minnesota, när han fick frågor om framtiden i MLS.

– Har Minnesota en DP-plats för mig? För Galaxy har inte det. Jag skojar, vi får se vad som händer.

Men Guesman tror inte att Zlatans uttalande endast var ett skämtsamt menat.

– Kan vi läsa mellan raderna verkar det som att Zlatan Ibrahimovic vill bli en designated player för Galaxy nästa säsong. Han försöker tvinga Galaxy att agera, säger han i podcasten.

”Om de vill rädda Zlatan måste de flytta honom”

LA Times-reportern Kevin Baxter fyller i:

– Jag tror inte de trodde det var möjligt, att europeiska klubbar skulle få upp ett intresse.

”Corner of the Galaxy”-profilerna menar att ett alternativ för LA Galaxy är att göra sig av med anfallaren Giovani dos Santos, som just nu står utanför klubbens lönetak.

– Det är tydligt vad Zlatan tycker han förtjänar. Och han har 120 miljoner procent rätt! Han förtjänar att vara en ”designated player”, han förtjänar att ta alla pengar som Giovani Dos Santos tjänar. Om de vill rädda Zlatan måste de flytta Dos Santos, säger Josh Guesman.

