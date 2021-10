Avslöjar hetsen: ”Ses inte som människor”

Det är i sin kommande självbiografi ”Korthuset” som Jonas Eriksson nu skriver om sin tid som toppdomare för Uefa och Fifa.

I självbiografin uppger han att domarnas vikt blir så betydelsefullt under Pierluigi Collinas styre i Uefa att det leder till en ohälsosam vikthets.

Domarnas underhudsfett kontrolleras regelbundet. Och Eriksson får tillsammans med andra domare ta av sig sina kläder för att sedan inför alla andra mätas med en kalipermätare och vägas av Collina och hans assistenter. Domarnas värden presenterades sedan så att även kolleger kan höra vem som anses väga för mycket.

– Det blir så klart en tävling, säger Jonas Eriksson. Första gången vi gjorde det här i Ljubljana var 75 procent underkända. På slutet var sju procent underkända. Det gjorde ju att domare gick ned i vikt, men att kategorisera det så tydligt, det är klart att det sätter sina spår i människor.

– Det fanns de som veckorna inför tester åt extremt lite, säger han.

Rörde knappt maten

Han beskriver hur nedbantade domare sedan skulle utföra tuffa fysiska test.

– Sista kvällen var det knappt någon som rörde maten för att bara vara så bra som möjligt morgonen man skulle vägas, men vi skulle även springa löptest samma dag tre timmar senare. Det är ingen bra kombination att inte äta ordentligt inför ett löptest.

Domare fick också tydliga signaler från Collina, även inför andra, om att de vägde för mycket.

Eriksson säger att han blev ”lättare, starkare och betydligt mer vältränad” under Collina, men menar att man kan nå samma resultat på ett sundare sätt.

– Det finns andra sätt att göra det på än att skälla ut tunna människor, som inte var speciellt tunga, yngre killar, och säga: ”How come you look like this, I gave you Champions League and you come looking like this. What’s your problem?”, säger han.

”Jag är helt orkeslös”

Jonas Eriksson menar att domarna behandlades som produkter snarare än människor.

– En domare, som jag inte skriver om i boken, hade varit magsjuk. När han var invägd hade han gått ned tre kilo och fick beröm, ”very good”, men jag såg att han inte mådde bra och frågade hur det var med honom. Han sa: ”Jag har haft salmonella”. Han fick beröm för att han hade gått ned i vikt, men det var ingen som såg att det var en person som inte mådde bra, det var bara siffran som gällde.

– Han sa: ”Jag är helt orkeslös, jag kommer aldrig klara löptestet sedan, men det var ju bra att jag vägde mindre i alla fall”. Det säger något om att man inte inte sågs som människor utan produkter.

Mathias Klasenius var Jonas Erikssons assisterande domare och bekräftar Erikssons bild av Collinas styre. Han berättar att italienaren hade strikt kontroll över vad som serverades på buffén på hotellet under mästerskapet. Domare vågade inte röra onyttig mat, trots att de tränade och arbetade hårt, av rädsla för Collinas ilska.

– Det har varit mycket ögontjäneri, säger Klasenius. Det var en domare som lärde ut knepet att när man går från efterrättsbuffén, om det ändå råkar finnas någon glasskula där, då tar man glasskulan och gömmer sedan den i frukt för om Collina kommer förbi så har man en stor skål med frukt med sig. Och det tog vi till oss av.

– Det är nästan skamfyllt när man talar om det, att man blev sådan, kuvad på det sättet för en sådan skitgrej. Det är klart att man kan äta både en korv och en glass samtidigt som man tränar som man gjorde då, säger han.

Ville göra kåren professionell

Han menar att Collinas tanke var god, men att den blev fel.

– Vad Collina gjorde när han kom in som chef var att vilja införa en mer professionell domarkår, och det är en jättebra andemening, säger han. Vi skulle vara en elitidrottsgrupp och vi skulle se ut som fotbollsspelare. Om man springer bredvid Ronaldo och gänget ska man åtminstone se ut som om man hinner med i deras tempo. Någonstans fanns det en god tanke om att man ville bort från den gamla domartypen, men jag tror att det togs emot lite fel och det överarbetades från en början av Collina.

– Det snackades på cuper och läger om att det fanns domare som fått problem med vikten, med anorexi och bulimi, men det var inget som jag fick verifierat.

Expressen har sökt Pierluigi Collina för en kommentar, men Fifa meddelar att han inte finns tillgänglig för att kommentera uppgifter. Den tidigare toppdomaren Collina är i dag chef för Fifas domarkommitté.