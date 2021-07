SVT gick på knock redan när Christian Eriksen fick en fotbollsvärld att stå stilla och TV4 har aldrig hämtat sig från den journalistiska förlamningen.

Det ska också sägas att kanalerna slåss på olika villkor.

■■ 90 sekunder blev förödande för TV4.

Det var så lång tid det blev över för analyser i halvtid mellan Sverige och Polen, resten av tiden var reklam.

Det blev inga analyser över huvud taget: den ende som pratade under dessa 90 sekunder var studioankaret Lasse Granqvist.

Reklamen både lyfter och drar ned TV4.

Reklamen ger pengar, men i en sport som fotboll, där naturliga avbrott är få, blir det som det blir i halvtid.

■■ Cashen måste in.

Där SVT:s André Pops har både händer och fötter fria får Lasse Granqvist fajtas med fotboja kring båda vristerna och ena handen låst bakom ryggen.

Å andra sidan har inte Granqvist den vassaste studion bakom sig den här gången.

Kim Källström var alltid en nyfiken och vaken pojke och han uttalar sig och analyserar med stod entusiasm, medan Jimmy Durmaz och Lotta Schelin påpekar självklarheter och upprepar det vi redan vet, det vi redan sett.

Vi såg med egna ögon att inlägget kom från höger, en spelare kastade sig fram och nickade in den och behöver inte nån som säger precis det, exakt det vi vet och sett.

■■ Vi vill veta varför det hände.

Med så knapp tid som 90 sekunder är det idiotiskt att ödsla tid på självklarheter.

Olof Lundh är landets bäste av sitt slag vad gäller ekonomi och grävjobb bakom och under kulisser och rökridåer och kanalen utnyttjar de kunskaperna för dåligt.

Jag vet att C More är ett alternativ och jag har C More och givetvis vill TV4 pusha oss tittare över till abonnemang och betala för att slippa reklamen.

Det heter att i C More finns fler analyser, mer snack”, men det som är viktigast, det jag betalar 449 kronor i månader för, är att slippa reklamen.

■■ Lik förbannat känner jag mig lurad.

Jag kan just nu inte säga om det är sponsorernas namn jag ser, men det känns som reklam. För 449 pix ska jag inte behöva ens se vem som sponsrar sändningen, jag var så dum att jag trodde den redan var betald av oss prenumeranter.

■■ André Pops är SVT:s guldkalv.

Han har säkert fått miljonstinna anbud, men är inte typen som vill flasha eller framhäva sig och den värdighet han tycks värna om kan han nog bara få i SVT.

På rak arm kan jag bara se Ernst Kirchsteiger som en som gått från SVT till kommersiell kanal och behållit kvalitet.

Jag nämner inte ens Erik Haag och Lotta Lundgren.

Det är också i SVT man har tid, råd och tålamod att under lång tid bygga upp ett namn som André Pops.

Han leder dessa EM-sändningar med en självklarhet som är härlig att se. Så har han också ätit helgfrukost med svenska folket i Vinterstudion i evigheter.

■■ Av experterna är Jonas Eriksson favoriten. Det är sen gammalt.

Jag var tveksam till Ola Toivonen efter första sändningen, och tyckte han var ett udda val eftersom han alltid varit tvär, trulig och avvisande i mixade zoner.

Men som han har vuxit.

Framför allt ser han så jäkla spjuveraktig ut (det var längesen ni såg ordet spjuveraktig, eller hur), som om han vet nåt inte vi vet och förmodligen aldrig får veta.

Han har också blivit rak vad gäller kommentarerna om före detta landslagskompisar.

■■ Ola är ett fynd.

Tv-kamerorna var brutalt närgångna när Christian Eriksen låg livlös på Parken i Köpenhamn, men när det handlar om demonstrationer och folk som springer in ska vi skonas, inget sånt får störa den fina fotbollsfamiljen.

Uefa:s fjäsk för gangsternationen Ungern och diktatorn Viktor Orbán äcklar mig.

Jag var inte med då, för längesen, när en annan Führer använde idrotten som propaganda, men det är den känslan jag får när jag ser de proppfulla läktarna i Budapest och ser landslaget vråla nationalsången både före och efter matcherna.

■■ Priset för Årets tv går till Hasse Backe.

Jag har fortfarande inte kommit över kommentarerna under matchen Sverige-Polen där Sverige kom undan med skamröda kinder och skräck i blick, men Backe var lugn och fin och sa att det fanns inget att oroa sig för.

Robin Olsen gjorde Youtube-räddning på Youtube-räddning, men Backe skrockade och sa:

– Dom där ska han ta alla dar i veckan.

Polackerna träffade ribba och missade öppet mål. Backe:

– Polen är helt ofarligt.

■■ Jag önskar jag kunde vara så iskall.

VECKANS... … TYSKA Sofia Jakobsson Det är en sak att hon inte kom överens med Real Madrid, men Sofia Jakobsson byter till en annan storklubb, Bayern München. En annan sak är att hon byter Madrid mot München och har man kollat hennes Instagram är det oklart om Tyskland kan erbjuda ett så flärdfullt liv. … ÄNGLAVAKT Michaela Meijer En journalistisk grundregel är att aldrig använda ordet änglavakt, men jag kommer inte på nåt annat för hur stavhopparen Michaela Meijer, tränarna Yannick Tregaro och Gustaf Hultgren överlevde en trafikolycka i Värmland där de krockade med en lastbil. … OS-MISS Salwa Eid Naser OS i Tokyo närmar sig och dopingen sticker upp sitt fula tryne. Salwa Eid Naser tog VM-guld för Bahrain på 400 meter, men stängs av i två år och missar OS. Om hon varit eller är dopad är väl inte bevisat, men hon har struntat i att dyka upp på dopingkontroller. … SPANJORSKA Kosovare Asllani Till skillnad från Sofia Jakobsson stannar Kosovare Asllani i Real Madrid. Hon är vår bästa spelare och passar att ha Real Madrid som klubbadress. Först ska hon däremot vara med och se till att det svenska damlandslaget i fotboll äntligen tar ett OS-guld om några veckor. Visa mer

TILL SIST... Nån gång i mitten av 60-talet kom ett band som hette Down Beat Crowd, från nordöstra Skåne, till Klubb Bongo i Malmö. De hade en sångare och munspelare som kallade sig Linkin Louisiana Peps. Jämfört med de sedvanliga Kinks- och Stones-kopiorna var de grövre och råare, gjorde både gospel och brutal blues och spelade framför allt högre än nån annat vi hört. Sångaren blev så småningom Peps med hela svenska folket. Några dagar innan min mamma dog nynnade vi hans ”Sicket elände” tillsammans. Sånt var Peps genomslag. Må han få röga sin holk i fred i himmelen. Mats Engström med EM-bärlik 1: Romelu Lukaku, Belgien=George Foreman, boxare. Det förtjusande bandet Mavericks har släppt ett nytt ljuvligt album, ”En espanol”, helt på spanska. Mycket underhållande när Chris Härenstam och Glenn Strömberg inte var säkra på om det var Ed Sheeran bredvid David Beckham på läktaren under England-Tyskland. Fler goda gärningar av Novak Djokovic: nu har han startat ett spelarfack med Vasek Pospisil. Jag kan ta hur många exempel som helst, men… Wales–Danmark i Amsterdam, Italien–Tjeckien i London, Frankrike–Schweiz i Bukarest… logik någon? Värt att tänka på: Malmö FF:s Anders Christiansen är tveklöst – undantagslöst! – allsvenskans bäste spelare, ofta underbar att se, men han är bara en bifigur i danska landslaget. Piggt av TV4:s Ali Reza att ha med Glasvegas sångare, James Allan, inför Sverige–Ukraina i Glasgow. Min frisör, Rockabilly-Bobo: – Han där borta är snickare. – Hur visste du det? – Det sågs pån. Allsvenskan är redan igång och det är en sak att fotbollsförbundet inte trodde att Sverige skulle gå vidare i EM, en helt annan att Malmö FF får klara sig utan sin stora stjärna, dansken Anders Christiansen, både i allsvenskan och Champions League-kvalet. Det är orättvist. En sak till: är Sebastian Larsson och Mikael Lustig tillräckligt återhämtade, både fysiskt och psykiskt, för att gå rakt tillbaka in i AIK? Gillar ni stilfulla bilder på rockmusiker får ni inte missa Johan Bergmarks utställning på Riche i Stockholm just nu. Victor Nilsson Lindelöf är spelaren som ska leda svenska herrlandslaget in i framtiden. Det verkar knackigt för Montreal Canadians i Stanley Cup-finalen mot Tampa. Jag var med när Mats Näslund och Kjell Dahlin spelade, och vann, i Montreal. Då var det andra tider. Det var ofta det förr. Mats Engström med EM-bärlik 2: Kevin de Bruyne, Belgien=prins Harry av Storbritannien. Gillar all tv-reklam från Bregottfabriken. Sverige åkte ut mot Ukraina, men jag skriver fortfarande under på vad assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren sagt, för han har rätt i sak: – Det finns alltid de som vill se mer öppen fotboll. Fotboll går ut på att vinna, och det fokuserar vi på. Mats Engström mejlar att han är övertygad om att föräldrarna till Eden och Thorgan Hazard i Belgiens landslag måste ha läst den gamla tecknade serien om Johnny Hazard. Anders Roslund har redan kommit ut med ett nytt kriminaldrama med Ewert Grens och Piet Hoffman i huvudrollerna. ”Litapåmig” handlar om prostitution och handel med organ och knyter an till den gamla ”Box 21”, som Roslund skrev med Börge Hellström 2005. Som vanligt knivskarpt språk och väldigt spännande. Åt några hänsynslöst goda ostron på Compartir i Cadaqués. Visa mer