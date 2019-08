”Det är det värsta vi någonsin sett”

Cristiano Ronaldo är en av världens rikaste idrottare. Enligt den amerikanska affärstidningen Forbes drog 34-åringen in över en miljard kronor under 2018. Nästan hälften, alltså 500 miljoner kronor, kom via olika reklamsamarbeten.

Ronaldo har sponsoravtal med företagsjättar som Nike, Tag Heuer, Toyota och Herbalife.

Hans avtal med Shopee tillhör inte hans mest uppmärksammade kontrakt. Men detta kanske kan ändras i och med hans senaste reklamfilm för företaget, som har sin bas i Singapore.

Ronaldos reklamfilm hånas

Shopee är ett slags östasiatisk motsvarighet till svenska Blocket och är en marknadsplats på nätet. I reklamfilmen som i detta nu lockar fram både skratt och huvudskakningar världen över står Ronaldo på en fotbollsplan och sätter en läcker frispark.

Vad som sedan tar vid är ett märkligt musikalnummer där Ronaldo dansar med i något slags cover på Youtube-plågan ”Baby Shark”.

Ansedda fotbollsmagasinet FourFourTwo sammanfattar den allmänt hållna åsikten om klippet.

”Grattis till Cristiano Ronaldo för att ha spelat en roll i det värsta vi någonsin har sett”, skriver tidningens Twitter-konto.

”Bara Gud vet hur mycket de betalt”

FourFourTwo är som sagt inte ensamma om att vara skeptiska.

”Bara Gud vet hur mycket de har betalat honom för det där”, skriver ITV-journalisten James Green.

”Ronaldo, vad har du gjort?!”, skriver fotbollssajten Give Me Sport.

Ronaldo har uttalat sig om samarbetet i ett pressuttalande som Shopee skickat ut.

– Jag är stolt över att vara varumärkesambassadör för Shopee, för vi delar ambitionen om att vara bäst på det vi gör. Jag försöker alltid slipa på mitt spel för mina fans och mitt lag, på samma sätt som Shopee ser till att utvecklas för sina användare, säger Ronaldo enligt The Straits Times.