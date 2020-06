Tystade alla tvivlare – i alla fall för omgången

Hur ska Linköping resa sig efter det här då?

– Var frågan inför premiären. Att säga att Linköpings försäsong har varit turbulent är i underkant. De har varit i tvist med Göteborg, flera nyckelspelare har lämnat – för att sedan kritisera ledningen och lagandan. Men på hemmaplan i premiären tystade LFC alla tvivlare – i alla fall för den här omgången – och körde över Växjö i första halvlek. Maanum visade upp kvalitet, nyförvärvet Ebere var definitionen av effektiv och Unogård kan pusta ut.

Saknade man publiken?

– Ja, som vanligt. Direkt från start i premiärerna var det kamp, lagen var spelsugna och tempot var det inget fel på. Men damspelare har aldrig varit bortskämda med en tolfte spelare på läktaren, få gå in till mäktiga tifon, känna lukten av en nytänd bengal eller ha en skrikande kortsida i ryggen. De går ut och tävlar på samma nivå, med eller utan en pågående pandemi. Det borde kanske de mer bortskämda herrarna ta efter.

Vad var det för målvaktstabbar?

– Kanske fick de solsting? Emelie Lundberg i Eskilstunas mål bjöd på dagens största tavla när Frida Abrahamsson kunde sätta 1-0 på frispark – från egen planhalva. Men hon var inte ensam, Umeås Agnes Granberg och Växjös Katie Fraine borde tagit minst någon boll av målen de släppte in. Visst, det är alltid kul med mycket mål, men vi får hoppas på moln nästa omgång, eller kanske någon nyinköpt keps.

Ska vi prata om nykomlingarna?

– Gärna. Det var ett utslaget Uppsala som firade sin första seger i allsvenskan. Debutanterna utnyttjade Djurgårdens misstag och visade upp pannben när de vände och vann. Även om Umeå började svagt skakade de till sist i alla fall om svårslagna Piteå lite. Det är bara första omgången, men det är svårt att inte tycka om unga Uppsala som kliver in i högsta serien och inte ber om ursäkt för sig.

Vad gav Skånederbyt för svar?

– Mötet vittnade framför allt om hur tunn Vittsjös trupp faktiskt är just nu. När Rosengård jagade ett mål i 90 minuter orkade Vittsjö behålla disciplinen i försvarsspelet, tills de inte gjorde det längre och släppte in ett självmål. Frågan är hur de ska klara av det intensiva spelschemat med tre utespelare på bänken just nu. För Rosengårds del såg det ut som början på någonting bra, även om det riktigt förlösande målet uteblev.