Tung förlust för Piteå mot danska mästarna

De regerande svenska mästarna Piteå skrev historia bara genom att gå ut på planen under onsdagskvällen.

Matchen mot Bröndby var nämligen klubbens första i Champions League någonsin. Och redan efter 15 sekunder kom den första vassa chansen för hemmalaget.

Landslagsstjärnan Madelen Janogy fick en passning i djupled och spelade bollen snett inåt bakåt mot Julia Karlernäs, vars skott dock blockerades av en dansk försvarare.

Ribbskott av Piteå – som föll tungt

Piteå hade sedan en rad fina anfall och förde spelet, men lyckades aldrig få in bollen. I stället fick man se gästernas Nicoline Sörensen sätta ett riktigt drömmål från distans strax innan halvtidsvilan.

Danskan drev in med bollen i banan och fick på en riktigt fin träff. Bollen gick in via ribban och Cajsa Andersson var chanslös i hemmamålet.

I den andra halvleken fortsatte Piteå att vara spelförande och hade också en frispark i ribban. På tilläggstid ropade hemmalaget efter straffspark, men utan reaktion från domarteamet.

Matchen slutade med en sur 0-1-förlust och det är fördel Bröndby inför returen i Köpenhamn.