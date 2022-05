”Tänkte bara – varför händer det mig igen?”

Spolar man tillbaka tiden nästan på pricken ett år hade fjolårets första derby i damallsvenskan mellan Djurgården och AIK precis spelats.

På stadion vann gästande AIK med 2–1 och glädjen var stor.

Men på sidan satt AIK-stjärnan Adelisa Grabus med tårar i ögonen, men inte av lycka.

– Jag skadade knät på uppvärmningen, vi skulle spela lite och det hög till i knät och jag fick kliva av. Resten är historia, säger hon.

På en tom läktare på Skytteholm har AIK precis avslutat torsdagsträningen. Om tre dagar är det dags för säsongens första derby. Solnaklubben är i stort behov av poäng efter fem raka förluster.

För Adelisa Grabus har starten på årets damallsvenska inneburit inhopp i fem av sex matcher.

Skadan från maj förra året var värre än befarat, även om det första beskedet var lugnande.

Anfallsstjärnan skulle vara tillbaka om några veckor hette det. Men någon mer match blev det inte. Och först i januari i år började hon spela fotboll igen.

– Det har varit tufft, det ska jag inte sticka under stol med. Men samtidigt har jag känt mig mycket starkare nu och jag känner mig både i form och redo. Det känns som att jag inte tappat så mycket egentligen.

”Inget jag har ångest över”

Adelisa Grabus har gjort det förut, genomgått en tuff knäskada.

– Man tänker bara ”varför händer det igen, varför händer det mig?”. Det är ingenting jag kan göra något åt, och det är inget jag har någon ångest över. Jag hade inte kunnat göra något annorlunda, jag har tagit den här rehabiliteringen bra. Jag har ätit bra, sovit bra och allt som man ska. Så jag är väldigt glad över hur det har slutat.

I oktober 2016 drog Grabus korsbandet och var borta nästan hela 2017. 2018 drog hon korsbandet igen – i andra knäet. Nu var det en broskskada som gjorde att hon endast spelade två matcher i damallsvenskan förra året.

– Första halvåret var det bara styrka, och de första tre månaderna fick jag inte ens köra med vikter utan då var det bara lära sig gå igen och belasta. Sedan har jag matchats in successivt, men det var i mars jag började köra fullt. Och nu är allt som vanligt, jag skulle säga att jag springer mer än de andra på träningarna.

– Jag känner att jag kommit tillbaka starkare, jag känner mig i storform. Nej, men det är så konstigt men jag spelar med ett annat självförtroende än vad jag har haft innan, jag njuter väldigt mycket och jag mår bra. Det är det roligaste som finns.

Varför är det så?

– Jag vet inte. Jag börjar bli äldre, kanske... Nej, jag är bara 25 år.

– Men jag har gått igenom mycket, och det känns som att hela förra året så var jag i en svacka med självförtroendet och allting. Och jag kände då att det inte är värt att gå runt och må piss när man ska gå till träningen, så i stället försöker jag njuta medan det varar för det kommer inte finnas för alltid.

”Kul med lite bråk mellan oss”

Med armarna i kors blickar Adelisa Grabus ut över fotbollsplanen som på söndag är skådeplats för mötet mot Djurgården.

Hon känner sig redo att starta efter alla inhopp, men beslutet ligger hos tränarna.

– Det är svårt och tufft att stå på sidan. För även om jag fått hoppa in så känner jag att jag inte kunnat bidra så mycket, det är svårt när man ligger under och det är då jag kommit in. Men jag har försökt bidra med energi och lite anfallsspel. Men det är svårt att vara inhoppspelare i sådan här lägen också.

Munhugget inför derbyt har varit i gång hela veckan. Och det är något Grabus gillar.

– Det är absolut kul med lite ”bråk” mellan oss. Jag tror att det triggar både oss och dem. Men vi vet var vi står och vi ska gå för tre poäng. Det blir alltid en hets mellan Stockholmsklubbarna, sedan ska man vara ödmjuk i det och vilket tabelläge man är i.

– Men det ska bli så himla roligt, och jag känner bara äntligen.

TV: Mittbacksduon om derbyt mot Djurgården