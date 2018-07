Under måndagen blev Cristiano Ronaldo klar för Juventus under uppmärksammade former.

Dagen efter?

Djurgårdens Petronella Ekroth, 28, presenteras – och blir lagkamrat med portugisen.

Eller hon kommer i alla fall att spela i samma klubb som Ronaldo.

Ekroth lämnar Djurgården och damallsvenskan för Juventus, som vann den italienska ligan Serie A Femminile den gångna säsongen som nykomlingar.

– Det är lite svårt att ta in. Det är jättehäftigt. Allting har gått väldigt fort, säger hon.

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig innan jag kom hit. Men jag har aldrig varit med om något liknande. Vi använder samma anläggning som herrarna använde förra året, och det verkar som att vi kommer att ta över den. Allting känns väldigt proffsigt, fortsätter hon.

Vad är din bild av den italienska ligan?

– Det är några nivåer upp. Sedan vet jag inte om alla lag i ligan håller samma nivå. Jag gissar att det är ganska stor skillnad till resten av lagen.

Ekroth ansluter omedelbart till Juventus på ett ettårskontrakt, efter att den italienska klubben köpt loss henne från Djurgården.

Hon reste över till Italien redan i söndags – samma dag som Cristiano Ronaldo anlände till Turin – och gick igenom läkarundersökningen i rummet bredvid honom.

– Då fick jag verkligen uppleva kaoset. Det var helt sjukt att se alla fans och media. Så jag fick lite av den av uppmärksamheten eftersom de förstod att jag var ny Juventusspelare, skrattar Ekroth.

Ekroth har tidigare spelat i bland annat Hammarby, Jitex, Tyresö och Linköping. I Djurgården blev det 48 matcher.

28-åringen väntar fortfarande på sin första landskamp.

– Drömmen är så klart att ta en plats i landslaget. Det här kanske kan stärka mina chanser litegrann. Men mitt fokus ligger här och nu, säger hon.