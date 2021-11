Sportchefen om lagbygget: ”De är inte bara statistik”

Uppsala hade det bästa utgångsläget inför sista omgången, men BP tog sig förbi.

Det innebär att laget spelar i damallsvenskan kommande säsong och sportchefen Staffan Jacobsson kan påbörja sitt lagbygge på allvar.

Han har ett jobb att göra då endast ett fåtal spelare har kontrakt.

– Oavsett avancemang eller inte så har vi inte tänkt vända upp och ner på hela truppen. Vi hade en ganska liten rotation inför den här säsongen och det kan nog tänkas bli något liknande med sex-sju nya spelare. Samtidigt har vi spelare underifrån som kan växa in i det under nästa säsong. Vi kommer förhoppningsvis kunna börja skörda frukterna från ungdomssidan snart där vi fått in Jackie Bachteler som sportchef på flicksidan i år som gjort ett fantastiskt jobb, säger Jacobsson.

Han fortsätter:

– Jag tror det är tre spelare klara på avtal men sedan är det klart att vi för diskussioner hela tiden. För mig är det viktigt att lära känna spelarna också så de inte bara är statistik.

Tränaren Marcelo Fernández har avtal över kommande säsong.

– Vi kommer inte ha en budget som de andra allsvenska lagen men vi kommer ställa ut elva spelare på planen och få göra lika många byten. Vi tittar på lite andra spelare än många andra och har ganska god koll på division 1 till exempel. Klart att det är tufft när man går upp och målsättningen blir att hänga kvar, säger Jacobsson.