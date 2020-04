I onsdags kom Folkhälsomyndigheten (FHM) med nya riktlinjer gällande idrotten i Sverige under coronakrisen.

Riktlinjerna ska gälla året ut och budskapet var: Skjut upp tävlingar, cuper och matcher.

Uppmaningen att ”undvika situationer med närkontakt” har skapat förvirring, inte minst i fotbollsvärlden, där närkamper är en naturlig del av spelet. Under söndagen vann damallsvenska Piteå sin träningsmatch mot elitettanlaget Morön.

En speciell upplevelse för spelarna.

I en intervju med VG berättar Piteås norska målvakt Guro Pettersen om situationen i Sverige, som helt skiljer sig från den i hemlandet.

– Det är ju omöjligt att hålla avstånd till varandra i exempelvis en hörnsituation. Det är fysiskt omöjligt, säger hon till tidningen efter 4-1-vinsten.

”Lever i en helt annan värld”

– Det går inte att undvika fysisk närkontakt under en fotbollsmatch så vi försöker egentligen bara att spela som vanligt och tänka på det så lite som möjligt, fortsätter hon.

Den 28-åriga norskan skrev på för Piteå under vintern och förbereder sig för sin första säsong i Sverige. Hon sticker inte under stol med att hon upplever vissa skillnader mellan ländernas strategier under coronautbrottet.

– Det är jättekonstigt. Jag lever i en helt annan värld än alla andra jag känner. I stort sett hela världen gör det ju på ett annat sätt än Sverige. Det har varit otroligt mycket fram och tillbaka. Myndigheterna kommer med nya besked hela tiden om vi får spela eller inte.

”Alla har tuffa begränsningar utom Sverige och Vitryssland”

I Kif Örebro spelar finländskan Elli Pikkujämsä. Även hon förundras över skillnaderna mellan Sverige och hennes hemland.

– Vi har tränat helt normalt på veckorna. Jämfört med Finland är det förhållandevis fritt här. Visst är det ganska annorlunda, då kompisarna i Finland berättar att de tränar ensamma och sedan bara håller sig inomhus, säger hon till Yle och fortsätter:

– Konstigt att nästan alla andra länder har tuffa begränsningar förutom Vitryssland och Sverige. Det blir ibland en slags masseffekt, ifall alla andra gör samma sak.

