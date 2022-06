AIK:s vd Manuel Lindberg befinner sig på ett av Europas största vattenland. Han har precis sett barnen kila i väg för att uppleva glädjen och samtidigt svalka sig i den 28-gradiga värmen. Nu funderar han kort på om han själv skulle våga testa värstingattraktionen Verti-Go? Vattenruschkanan startar 33 meter upp i luften innan den viker av nästan spikrakt neråt. Det sägs att man når en maxhastighet på 100 kilometer i timmen.

”Kanske? Fast ändå inte”. Manuel Lindberg bestämmer sig för att stanna kvar på marken och i telefonen för att prata om ett helt annat typ av stup. Det som han anser att svensk damfotboll är på väg att springa rakt emot. Det är klart läskigare än Verti-Go och helt utan någon dämpande vattenlandning.

– Nu stundar ett fotbolls-EM. När jag tittade på nyheterna i går sa de att Sverige aldrig har haft en så bra trupp till ett fotbolls-EM någonsin på damsidan. Jag skulle hävda att om vi inte väljer en annan väg, gör något annat inom svensk damfotboll, så kommer Sverige inte vara så bra i landslagssammanhang om tio år. Eller fem år, säger han.

Det låter mörkt.

– Ja, det är mörkt. Men samtidigt tror jag att det går att förändra. Om vi bara vågar ställa oss frågan, vågar diskutera, vågar ta lite andra beslut – vågar göra lite annorlunda! Jag tar upp det här för att jag brinner för damfotboll. Jag tycker att man måste våga se problem, inte blunda för dem. Det är lite det jag är rädd för att vi gör.

Den väg som Manuel Lindberg vill att svensk damfotboll ska ta sig bort ifrån är en väg där utländska spelare tar allt större plats. Enligt siffror från forskningsgruppen CIES Football Observatory stod spelare födda i något annat land än Sverige för 32,9 procent av speltiden i damallsvenskan år 2017. Nu, fem år senare, är siffran uppe i 47,7 procent .

För att tala klarspråk: Nästan hälften av spelarna som får speltid i damallsvenskan i dag är utländska. Det är en större andel än i någon av Europas övriga topp fem-ligor.

Lindbergs rädsla är att den stora mängden utländska spelare ska leda till att en hel generation av unga svenska damfotbollsspelare slarvas bort. Och att det i längden innebär ett mindre urval när det kommer till potentiella landslagsspelare och även färre möjliga storförsäljningar – vilket skulle påverka många klubbars redan tuffa ekonomiska situation.

– Damhockeyn gjorde det för tio år sedan. Vi var trea i världen efter USA och Kanada. Idag spelar vi inte A-VM. Det kommer in pengar, vi pumpar in massa utländska spelare och ger dem alla höga löner. De försvinner bort, där står vi och vad händer med våra egna svenska tjejer? Ja, de spelar inte. De får inte chansen. Min erfarenhet från flickor är att då slutar de i stället.

Där kommer Sverige sitta om ett antal år, konstaterade Manuel Lindberg när han gästade podcasten Studio Allsvenskan i mitten av juni. Citatet används här för att det ringar in Lindberg åsikt på ett bra sätt. Också för att det var i podcasten som Lindberg tydligt nämnde ordet stup. Eller ättestupa, om vi ska vara helt korrekta. För er som inte har koll på historien så sägs det ha varit en brant klippa varifrån åldringar kastade sig själva, eller blev kastade, mot döden.

– Damallsvenskan är en topp fem-liga. Nivån för våra egna unga tjejer är väldigt tuff att komma in i. Det jag hör hela tiden är att det inte finns tillräckligt många bra svenska damfotbollsspelare så vi tar in dem från USA, Kanada eller var vi nu tar in dem i från. Det enda det gör är att vi är på väg mot ättestupet, men ingen bromsar in. Alla är på väg mot konkurs, det spelar ingen roll om du är topplag eller bottenlag. Vi måste tänka om helt och börja utgå från andra värderingar, fortsatte Lindberg.

Så vad göra? Våga satsa ännu mer lokalt. Hitta en ännu bättre mix mellan ungt och gammalt. Kort och gott: Ta efter herrallsvenskan. Under 2021 stod utländska spelare ”bara” för 28,1 procent av speltiden där, enligt CIES Football Observatory.

– Vi skulle nog behöva komma ner på siffran som herrallsvenskan har. Där fungerar det egentligen så att du fostrar mycket unga spelare och säljer vidare. Ska vi lyfta svensk damfotboll behöver vi gå den vägen också. Vi behöver ge unga spelare chansen för att bygga en ekonomi genom transfers ut i Europa, säger Lindberg.

Det hade gett klubbarna en hållbar ekonomisk situation, något som Manuel Lindberg menar inte finns i dag.

Hur ska man göra det rent konkret?

– Det är väl en fråga för EFD (Elitfotboll Dam) och Fotbollförbundet att diskutera. Det gör de säkert.

Lindberg tillägger:

– Men en sak vi pratar om är att det i dag är väldigt få flickor i 16, 17, 18-årsåldern som får någon form av kontrakt med en ersättning som ger dem bättre förutsättningar att satsa på sin fotboll. Det är kanske en sak som vi ska göra annorlunda. Börja ge dem kontrakt. Den investeringen behöver inte vara så mycket dyrare än vad en amerikanska kostar. Kanske kan vi för samma pris få 20 unga tjejer att vilja satsa och fortsätta spela fotboll.

Men är det inte svårt att bara säga ”nu ska vi satsa mer på unga svenska spelare” och få alla klubbar att följa med på den vägen?

– Jo, men kanske är det möjligt med sina sponsorer och partners? Om man utgår från sin egen flickakademi. Vi ligger sist i damallsvenskan, men har enligt EFD:s rankning den bästa flickakademin sett till poäng man kan få. Då kanske det är den vi ska utgå ifrån och fråga våra egna tjejer vad de vill och hur de vill ta det här framåt. Sedan om det sportsligt kanske innebär att man får ett par mellanår, då kanske det är värt det för att man på sikt bygger något annat. Man behöver inte göra som andra gör. Om alla andra springer mot konkurs kanske man ska hitta en egen väg.

Alla håller inte med AIK:s vd

Det finns de som inte håller med Manuel Lindberg. När tidningen Barometern skrev om damallsvenskan och utländska spelare i våras fokuserade de mest på den regel som säger att en allsvensk matchtrupp som mest får innehålla nio utländska spelare. Eller rättare sagt nio spelare som inte är fostrade i en svensk förening.

Therese Sjögran, sportchef i FC Rosengård, konstaterade att kvoten gärna får höjas. Det säger en hel del om hur olika åsikter det finns kring utländska spelare i damallsvenskan. Särskilt när Manuel Lindberg gärna ser att antalet minskas.

– Nu kommer det inte fungera med EU-regler och fri marknad, men jag skulle kunna tänka mig en kvot åt andra hållet. Att vi får ha färre, helt klart. Inte för att vi inte ska ha bra utländska spelare utan för våra unga svenska flickor verkligen ska få möjligheter att bli så bra som möjligt i fotboll, säger han.

Therese Sjögran motiverade sin ståndpunkt med att det mer eller mindre inte finns några svenska spelare att värva. Och att regeln bör ändras, citat: ”om svensk damfotboll ska hänga med”.

För SportExpressen utvecklar hon:

– Jag tycker inte att regeln är skälig. En sådan regel finns inte i någon annan arbetskategori. Varför ska vi ha den i fotbollen? Sedan kan jag hålla med i att om man ska värva utländska spelare ska de vara bra nog, inte fylla ut. Samtidigt är det jättesvårt att värva svenska spelare med den utvecklingen som finns i Europa. Du kan gå till ett mittenlag i England och tjäna dubbelt så mycket. Det är också en grej som vi behöver se över. Jag kanske inte tycker att utländska spelare är lika dåligt för svensk fotboll som någon annan.

Therese Sjögran är tydlig med att hon inte har hört vad AIK:s vd Manuel Lindberg har sagt gällande svensk damfotbolls framtid. Inte heller har hon sett något skrivas om det. När hon får hans ord återberättade för sig konstaterar hon att svenska damklubbar absolut måste satsa på de egna talangerna. Investera mycket mer i ungdomsverksamheterna jämfört med vad som har gjorts tidigare.

– Då var damallsvenskan den bästa ligan i världen. Så är det inte längre. Vi har blivit ifrånsprungna. Mest ekonomiskt skulle jag säga. Det är spelare som går till mittenklubbar i England där pengarna är bättre.

Att utländska spelare står för nästan häften av speltiden i damallsvenskan behöver dock inte nödvändigtvis vara något negativt, menar hon.

– Det beror på kvaliteten på spelarna. Det är det jag hela tiden kommer tillbaka till. Jag förstår klubbar som har svårt att hitta svenska spelare, det har vi också . De bästa är redan ute. Även de som är precis under de bästa. Vad ska klubbarna göra liksom?

Sjögran avslutar:

– Så jag är väl inte lika negativ, utan att ha sett vad han (Manuel Lindberg, reds. anm) har sagt.

Det är inte Tommy Nyberg, sportchef i IFK Kalmar, heller.

– Jag kan faktiskt inte riktigt förstå det. Tittar man på var Sverige ligger på damsidan är det snarare så att den väg som vi har haft under väldigt lång tid har medfört att vi har haft en väldigt hög nivå och därmed också en hög nivå på våra svenska spelare. Elitettan håller också en hög nivå och kan vara en plantskola för väldigt många duktiga svenska och yngre spelare. Om det skulle bli en total dominans av utländska spelare kan det väl finnas en risk, men det är inte där vi är. Nu är det hälften.

Och det känner du inte att det finns någon problematik i?

– Nej. Jag kan inte göra det. Men sedan är jag part i målet.

Så är det. Tommy Nybergs IFK Kalmar har valt att satsa stenhårt på utländska spelare. Faktum är att det just nu inte finns någon klubb i Europas fem högst rankade ligor där speltiden till lika stor del upptas av spelare födda i något annat land. 75,2 procent.

– Vi började försöka få svenska etablerade spelare, vi pratade med 29 stycken tror jag, men fick inte det. Då valde vi att gå och titta på etablerade spelare som var från utlandet. Det är helt enkelt så att om man vill överleva i allsvenskan måste man ha kvalitet. Det är bara att välja, ”adapt or die”, säger Tommy Nyberg.

– Vi prövade den andra vägen förra gången vi var i allsvenskan och tog tre poäng på en hel säsong.

”Lätt för AIK att ha en sådan åsikt”

Nu står de på nio efter 15 omgångar.

Tommy Nyberg tillägger, lite pikande mot Manuel Lundberg:

– Man får komma ihåg att det är rätt lätt för AIK att sitta och ha en sådan åsikt eftersom de har en enorm akademiverksamhet och på det sättet verkligen kan fylla på. Andra klubbar ute i landet har inte alls har sådana förutsättningar.

Likt Therese Sjögran och Tommy Nyberg ser inte Marcus Jodin, BK Häckens klubbchef, speciellt negativt på den väg som svensk damfotboll vandrar.

– Nej, det gör jag inte. Jag kan förstå vad Manuel menar, men jag är av uppfattningen att ju högre kvalitet vi har på ligan desto bättre och mer utvecklande miljö får vi. Jag ser det som en styrka att vi som liga kan attrahera landslagsspelare från etablerade länder, det ska vi vara stolta över. Och det är det som gör att vi kan hålla den höga nivå och rankning som vi har. Det blir svårt att göra det om vi begränsar antalet utländska spelare ännu mer. Sedan är det alltid en balansgång. Vår ambition i BK Häcken är att skapa en så utvecklande miljö vi kan. Och att göra det med en bra mix mellan etablerat och utvecklingsbart. Det ska bli vår framgång, säger han.

Du ser inte att svensk damfotboll är på väg mot ett stup och att alla klubbar är på väg mot konkurs?

– Jag ser absolut inte att svensk fotboll är på väg utför ett stup, men att enskilda klubbar kan vara på väg mot konkurs. Den risken finns och den finns även inom herrfotbollen. Det är inom damfotbollen som intäkterna ökar allra mest procentuellt, men man måste naturligtvis balansera sina kostnader. Det är upp till varje klubb att hantera. I det har jag definitivt en större framtidstro än Manuel.

EFD: ”Håller inte med”

Detsamma gäller Stefan Alvén, sportchef på Elitfotboll dam (EFD). När framtiden för svensk damfotboll kommer på tal väljer han att prata om ljus snarare än mörker.

– Jag håller inte med om den dystra framtidsbild som Manuel målar upp. Anledningen är att våra yngre flicklandslag hävdar sig väl. De är ju framtidens landslagsspelare. Det finns många, många duktiga fotbollsspelare på flicksidan i Sverige, säger han.

Så att nästan hälften av spelarna som får speltid i damallsvenskan i dag är utländska oroar inte?

– Nej, men man ska ha den siffran under bevakning och vara medveten om den. Vi ska utbilda ännu bättre egenfostrade spelare. Då kommer rimligtvis våra sportchefer och elitklubbar välja att signa den typen av spelare. Det är bara kvalitet som räknas på elitnivå.

Vem som får rätt återstår att se. Klart är dock att Manuel Lindberg kommer försöka leda AIK i en ny riktning framöver. Den han tror är den rätta för svensk damfotboll.

– Det finns säkert de som har lite andra vyer av det här än vad jag har. Jag förstår det. Ska du hänga kvar i damallsvenskan i dag måste du nästan satsa på dyra utländska spelare. Det är en så pass hög nivå på damallsvenskan. Men som jag har sagt inom AIK så kanske vi får välja en annan väg på sikt och göra vår grej. Göra en annan typ av satsning, säger han.

Har ni redan börjat verkställa den?

– Jag är ganska ny i AIK, men vi har börjat en viss förändring. Vi har bytt hela ledarstaben kring damlaget där vi har satsat på unga egna tränare tillsammans med etablerade spelare. Generellt kommer vi satsa mer på AIK. Vi kommer satsa på AIK-tjejer. Vi ska identifiera AIK-tjejer som av olika anledningar inte är kvar i AIK som vi kanske kan locka hem. Och skapa mer AIK-hjärta. Vi tror att det på sikt kan locka en hel del publik också, att man har AIK-tjejer på planen. Blandat med duktiga tjejer från utlandet. Det kommer finnas kvar, det gör det i alla ligor. Vi måste bara hitta en bra mix.

