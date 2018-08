Piteå såg ett tag ut att göra som de gjort hela säsongen – vända underläge till seger.

Men mot Vittsjö räckte det inte hela vägen. Skåningarna tog ledningen på hemmaplan efter ett mycket vackert mål av inhoppande Emma Lund. Emma Lund fick hoppa in redan i tolfte minuten efter att Emmi Alanen fått kliva av skadad.

Tjugo minuter senare hade hon prickat in ett riktigt drömmål när hon dunkade in ledningsmålet via ribban.

I andra halvlek kom Piteå tillbaka och kvitterade genom Cecilia Edlund. Då var det tio minuter kvar, tio minuter som Piteå genom säsongen visat sig behärska alldeles utmärkt. Senaste matchen mot Kopparbergs Göteborg ett lysande exempel på det.

Men den här gången var det Vittsjö som skulle få sista ordet. De niondeplacerade skåningarna avgjorde efter att Michelle De Jong tryckt in 2-1 på tilläggstid.

Texten uppdateras.