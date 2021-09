Spelet bakom flytten: ”Han är jävligt intensiv”

Förväntningarna var uppskruvade när Hanna Bennison skulle lämna Rosengård.

Efter en sommar av rykten skrev hon på ett fyraårskontrakt med ett Everton, en klubb som hade topplaceringarna i engelska ligan utom räckhåll.

– Det hade varit väldigt naivt om man hade valt en klubb utifrån vilken status de har på herrsidan. Det är lätt att bli blind på den höga statusen, säger agenten Lisa Ek.

Tillsammans med sina kolleger på Connect Management Group (CMG) har hon jobbat med Hanna Bennison i två år.

Det ryktades om en rad europeiska klubbar, men de högst upp i näringskedjan var aldrig aktuella när Bennison skulle lämna Sverige.

– Nu är Hanna 18 år och har suttit på bänken ganska mycket i Rosengård. Att skicka henne till någon av de största klubbarna tror jag inte att någon skulle ha någon nytta av, säger Ek.

I stället var det Everton som hade det Hanna Bennison sökte efter för att göra sin första flytt utomlands. Samma klubb landslagsspelarna Nathalie Björn och Anna Anvegård lämnat Rosengård för.

Övergången uppges vara historisk på damsidan.

– Om det inte hade varit Everton hade hon kanske varit kvar ett år till i Rosengård. Om det kommer ett perfekt tillfälle med något man tycker matchar allting man vill ha – då ska man hugga.

Hanna Marklund: ”Hade varit långt ifrån startelvan i Barca”

TV4:s expert Hanna Marklund håller med om att det är ett bra steg att ta för spelaren som utsetts till världens största talang av internationella fotbollssajten Goal.

– Jag tror den spanska ligan hade passat henne bättre stilmässigt, men hade hon gått till typ Barcelona - eller ett lag som Lyon, då hade hon varit väldigt långt ifrån startelvan. Det här tror jag blir enormt mycket bättre för hon lär få spela mycket.

Hon fortsätter:

– För Hannas del känns det centralt att komma till en plats där hon får speltid. Hon visade under OS att hon har unika kvalitéer, men hon kommer behöva utveckla fysiken och sin defensiv.

– Så utvecklingsmässigt tror jag att Everton är en bra klubb att hamna i för att de satsar, de värvar ungt och tror på henne.

Och i en fotbollsvärld där nästan alla klubbar pratar om storsatsningar på damlag sticker Everton ut.

Under sommaren har klubben inte bara plockat in tre svenska landslagsspelare, de har även hämtat in engelska stjärnan Toni Duggan, tyska försvararen Leonie Maier och dubbla målvakter. Bland annat.

Trots att det är på senare år klubben har börjat göra väsen av sig på marknaden är Everton en av klubbarna som spenderat mest pengar på sin trupp det senaste decenniet.

Spåren bakom stjärnvärvningarna leder till en av Rysslands rikaste män som uppges ha ett nära band till Vladimir Putin.

Oligarkens systerson bakom spakarna

Alisjer Usmanov var tidigare delägare i Arsenal men har sedan några år tillbaka riktat blicken mot Everton. Oligarken är nära vän och affärspartner med Liverpool-klubbens ägare Farhad Moshiri och har bakom kulisserna utökat sitt inflytande i klubben.

Förra året köpte Usmanov rättigheterna till klubbens kommande arena för 370 miljoner kronor, en affär som anklagades för att vara ”finansiell doping”. Hans företag sponsrar även Evertons träningsanläggning.

Han har även inflytande i styrelsen, i alla fall via blodsband.

Systersonen Sarvar Ismailov sitter sedan 2019 i Evertons styrelse och tog sedan över ledningen för damlaget 2020.

Evertons tränare Willie Kirk har hyllat Everton-bossens ”smarta” värvningar.

Agenten Lisa Ek har suttit vid förhandlingsbordet tillsammans med Ismailov.

– Han är väldigt intensiv. Ibland kan jag känna att jag själv är väldigt intensiv när man blir ivrig på saker. Han är jävligt intensiv, säger hon.

I engelsk press beskrivs Ismailov som en ”straight talker” och den drivande kraften bakom Evertons satsning.

– Han gör det med en entusiasm som jag uppskattar och som smittar av sig. Han gör det med i glimten i ögat och man märker att han gör det med hjärtat. Jag har inga problem med att han är ivrig, jag tycker tvärtom att det är härligt, säger Ek.

Med ambitionen att slåss om ligatiteln har 26-åringen inte slösat någon tid.

– Man vet ju att han har den makten. Det är väl jättebra för damfotbollen att få in en ivrig person, som dessutom har makt att göra saker.

”Värvar inte spelare som en fjäder i hatten för sportchefen”

När Everton tar sig an Manchester City på lördag i ligapremiären förväntar sig inte Lisa Ek inte att satsningen ska ha hunnit få utdelning.

– De har fått in åtta nio nya spelare, och det kommer ta tid. Det är inget lag som fixar det och spelar briljant fotboll direkt. Men de har ambitionen att slåss om topplatser i Champions League alltså vara ett av Europas bästa lag.

Vad är det som gör deras satsning rätt för Hanna?

– Dels så ser de till karaktärer de får in, det handlar inte bara om att få in de största stjärnorna eller få in de största namnen just nu. De har ett nära samarbete mellan tränare, sportchef och huvudansvarig för värvningar. Och man märker att den dialogen är öppen och prestigelös, så som jag uppfattar den.

– De värvar spelare tränaren vill ha, inte någon som är en fjäder i hatten för sportchefen.