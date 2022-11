Rosengård förlorade mot Benfica i Champions League

Efter de inledande förlusterna mot Bayern München och Barcelona åkte FC Rosengård till Portugal med krav på poäng för att behålla en rimlig chans till andraplatsen i gruppen som ger avancemang till slutspel.

Det började jobbigt. Redan i den fjärde minuten slog mittfältaren Halimatu Ayinde en felpass på mittplan. Valéria Silva snappade upp bollen och passade till Jessica Silva som fick bra skottläge men sköt strax utanför stolpen.

1-0 kom i stället i den 23:e minuten. Cloé Lacasse fick bollen någon meter in på offensiv planhalva och på egen hand sprang rakt igenom Bianca Schmidt, Mia Persson och Gudrun Arnadottir. Helt ren med målvakten Teagan Micah rullade hon enkelt in ledningsmålet.

Uddlöst Rosengård

Rute Costa i de portugisiska mästarnas mål hade en lugn första halvlek samtidigt som Teagan Micah fick jobba i Rosengårds när Benfica dominerade avslutsstatistiken med 11-4 de första 45 minuterna.

Rosengårds lagkapten Mia Persson kunde i halvtidspausen identifiera problemen.

– Vi lyckas inte hålla dem på utsidan. Vi måste vara mer kompakta och bli bättre på överflyttningarna. Vi måste hålla i bollen mer. Det känns ibland som att vi gömmer oss, sa Persson till DAZN.

Skadedrabbad trupp

Benfica fortsatte pressa Rosengård i inledningen av den andra halvleken. Tränaren Renée Slegers försökte göra korrigeringar med sin skadedrabbade trupp. Redan i den 55:e minuten byttes vikarierande mittbacken Bianca Schmidt ut. Jessica Wik flyttades in från sin vänsterbacksplats där inbytta Fiona Brown tog plats. I den 70:e minuten gjordes ett trippelbyte där Loreta Kullashi, Olivia Holdt och Sofie Bredgaard plockades av. In kom Karin Lundin, Bea Sprung och Gina Chmielinski. Med tio minuter kvar av matchen kom Frederikke Thøgersen in för Mia Persson men Rosengård kom inte så mycket närmare en kvittering än Loreta Kullashis lyftning från distans i inledningen av den andra halvleken.

Tufft läge för Rosengård

Med halva gruppspelet avklarat leder Barcelona gruppen på nio poäng. Bayern München, har sex poäng, Benfica tre och Rosengård ligger sist på noll. I teorin finns fortfarande halmstrån att greppa för de svenska mästarna men i praktiken finns inte mycket som talar för att laget ska kunna klättra upp till andraplatsen innan de sex omgångarna är färdigspelade.

I nästa match möter Rosengård på nytt Benfica. Den spelas på Malmö IP den 7 december.