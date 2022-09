Före matchen sa Kristianstads tränare, Elísabet Gunnarsdóttir:

– Vi har världens chans att gå för guld.

Som trea i serien före fredagskvällens hemmadrabbning mot Hammarby – och bara tre poäng efter serieledande Rosengård – fanns det täckning för isländskans ord.

Dessutom körde Kristianstads DFF över AIK med 6–2 senast, och har ett fint läge i toppstriden.

Flera frågetecken fanns dock.

KDFF har drabbats av skador på flera nyckelspelare. Bland annat tvingades kaptenen Sheila van den Bulk lämna återbud inför matchen.

På Kristianstads fotbollsarena var det Hammarby som inledde bäst (de hade ju segern med 2–0 mot Rosengård i ryggen).

Redan i den sjätte minuten slet sig landslagspelaren Madelen Janogy fri och försökte spela in bollen. Den tog på Kristianstads back Josefin Harrysson som styrde bollen i stolpen när hon bröt inlägget.

En riktig målvaktstabbe

Efter tolv minuter var det i stället KDFF som tog ledningen.

Detta efter en målvaktstabbe av debutanten Hannah Kohl, som ersatte förstemålvakten Anna Tamminen.

Målet kommer i samband med efterspelet av en hörna lagd av Emma Petrovic. Bollen hamnade hos Amanda Andradottir som sköt. Bollen gick mitt på Kohl som olyckligt tappade in den.

Efter matchen var hon i tårar, och tröstades av lagkamrater och ledare.

Sedan gick tempot ner rejält, Bajen hade flera heta chanser att kvittera. Bland annat Emma Jansson med ett jätteskott, där hemmamålvakten Melina Loeck gjorde en lysande räddning.

Ett nytt tungt skadeavbräck för KDFF inträffade när den första halvleken började lida mot sitt slut. Vilket tvingade duktiga mittfältaren Emmi Alanen av planen. Finländskan ersattes av 16-åriga isländska jättelöfte Emelia Oskarsdottir .

– Vi måste våga hålla i bollen mer, och lita på vår offensiv, menade Petrovic i pausen i Viaplays sändning.

2–0 kom från ingenstans

Och det gick som hon hoppades.

2–0 kom nio minuter in på den andra halvleken. Kohl fick en sorts revansch när hon räddade ett skott från Mia Carlsson. Dock oturligt för Kohl när bollen via stolpen gick ut till en fristående Tabitha Tindell, som enkelt kunde peta in sitt 13:e mål för säsongen.

Målet kom från ingenstans efter ytterligare en bra chans av Janogy.

I den 72:a minuten stängdes matchen när unga Oskarsdottir fick göra 3–0. Detta efter att Mia Carlsson och Tindell läckert passat sig genom Bajens försvar.

Med tre minuter kvar av matchen kom en reducering av Vilde Hasund till 3–1. Men Bajen kunde inte hota vidare.

Matchens spelare var Kristianstads klassmålvakt, Melina Loeck, med flera matchavgörande räddningar.

– Hon gör ett otroligt bra jobb. Vi alla kämpar in i det sista, jag är fantastiskt glad. Vilken fredagskväll, konstaterade Josefin Harrysson i Viaplay.

Rosengård vann efter lite besvär

I fredagskvällens andra match vann Rosengård med 6–2 mot Kalmar. Detta efter att bortalaget haft ledningen med 2–1.

Resultaten innebär att serieledande Rosengård nu är uppe i 48 poäng. Kristianstad som ny tvåa i serien står på 45. Dock har Linköping en match mindre spelad (möter Vittsjö borta på måndag).

Arkiv: Gunnarsdottir: ”Tjänar för dåligt”