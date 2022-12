Madelen Janogy har spelat i Hammarby i två år, en klubb som stått för stark sportslig utveckling under just de två åren. Första året gjorde Janogy hela 15 poäng och senast under 2022 gjorde hon elva mål på 21 matcher och hjälpte Hammarby till en femteplats i damallsvenskan.

Hennes roll i landslaget har inte alltid varit given och i tider då allsvenska spelare vallfärdar utomlands, väljer Madelen Janogy att förlänga med sin svenska klubb.

Det nya avtalet är på ett år.

– Jag kom hit för två år sedan, när Bajen precis hade gått upp i allsvenskan, och den resan vi har gjort är fantastisk. Jag har själv utvecklats som spelare och klubben har tagit otroliga steg. Där känner jag att varken jag eller klubben är klar. Det finns mycket kvar och jag vill inte missa festen, säger Madelen Janogy i en tv-intervju på Hammarbys hemsida.