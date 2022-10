Det var inte mycket som stämde för Linköping den här söndagseftermiddagen.

Gästande Häcken tog ledningen efter tolv minuter genom Elin Rubensson, och under den första halvlekens slutminuter rann det i väg rejält.

Josefine Rybrink skickade in 2-0 i den 40:e minuten, och på tilläggstid sköt Pauline Hammarlund från ett till synes omöjligt avstånd – men bollen letade sig in, via Nilla Fischer, förbi Cajsa Andersson och in i mål på ett snöpligt sätt.

– Därifrån ska man inte kunna göra mål. Vad händer med Cajsa Andersson där, säger kommentatorn Henrik Strömblad i Viaplay.

Rosengård rycker i toppen

Linköping släppte in ytterligare två mål i den andra halvleken. Efter ett sent reduceringsmål av Saori Takarada slutade matchen med speedwaysiffror, 5-1.

Ett tungt poängtapp för Linköping i jakten på SM-guld.

Samtidigt vann nämligen FC Rosengård sin bortamatch mot Kif Örebro – och rycker nu i toppen då även Kristianstad tappade poäng, i sitt möte med Eskilstuna.

Rosengård leder nu tabellen med fem poängs marginal ner till Kristianstad och Linköping som skuggar där bakom på samma poäng.