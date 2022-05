Falk skadade sig tidigt i bortamötet med Örebro. Hon gjorde två försök att spela vidare, men i minut 18 gick det inte längre. 29-åringen satte sig ner, tog sig åt foten och flaggade för byte.

– Först kändes det som att hon bara trampade snett, men hon fick lite mer ont och det kanske är en stukning av fotleden. I så fall kanske hon är borta några veckor, men vi vet mer i helgen. Jag har svårt att se att det skulle vara något allvarligt, säger Robert Vilahamn.

Robert Vilahamn. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

I stället fick Jacqueline Burns, 25 göra debut i damallsvenskan. Efter första halvlek var ställningen 0-0 och landslagsspelaren Johanna Rytting Kaneryd var allt annat än nöjd med lagets prestation.

– Sämsta möjliga. Jag tycker vi har det svårt i allt i vårt spel just nu, under all kritik om jag ska vara ärlig. Jag tycker vi har tillfällen där vi kan pressa dem och göra det vi är bra på men vi känns otajmade och osynkade och när vi gör olika saker funkar det helt enkelt inte. Det känns som vi slår mycket bollar på chans, så vi får snacka ihop oss i halvtid helt enkelt och se vad vi kan göra, sa hon till Viaplay i paus.

”Superklass på den aktionen”

I minut 65 tog Rytting Kaneryd saken i egna händer och prickade in matchens enda mål. Jacqueline Burns gjorde det bra mellan stolparna och höll alltså nollan. Tack vare segern kliver BK Häcken upp i serieledning.

– Inte vår bästa match, men otroligt viktigt att få med oss tre poäng. Vi kan mycket, mycket bättre. Örebro gör det bra och är skickliga i passningsspelet. Spelar vi mot bättre lag kan vi bli sårade, vi måste höja oss, säger Rytting Kaneryd, vars mål var mycket vackert.

Johanna Rytting Kaneryd är en av BK Häckens absoluta nyckelspelare. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den offensiva mittfältaren tog sig fram till vänster, vek inåt och skickade upp segermålet i nättaket.

– Superklass på den aktionen, säger Robert Vilahamn som sammanfattar vinsten så här:

– Blåsigt, lite hackigt, men ändå seger mot ett Örebro som känns som ett topp 5-lag i år.

Expressen söker Falk för en kommentar.