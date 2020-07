Jätteskrällen: Umeå tog sin första seger

Linköping har inlett damallsvenskan lovande och såg ut att gå mot en planenlig seger borta mot Umeå IK som bara hade en poäng efter fem omgångar.

Matchen inleddes genom ett självmål när Eva Nyström passade in bollen i eget mål och Uchenna Kanu utökade sedan till 2-0 i andra halvlek.

Med mindre än en kvart kvar av ordinarie tid skulle Umeå dock påbörja sin upphämtning och laget gjorde det inom tolv minuter. I den 77:e minuten hamnade Lova Lundin ren framför Linköpings mål och tryckte in reduceringen sex minuter efter att hon blev inbytt.

Umeå vände mot Linköping

Därefter prickade Olivia Holm in 2-2 via stolpen i den 81:a minuten – tre minuter efter att hon kom in på planen.

Avgörandet kom i den 89:e minuten och det var Lova Lundin som gjorde det igen.

Lundin bröstade ner bollen utanför straffområdet och lobbade vackert bollen över Cajsa Andersson i Linköpings mål.

Resultatet innebär att nykomlingen Umeå tar sin första seger i damallsvenskan och lämnar nedflyttningsplatserna.

Linköping missar chansen att gå upp i serieledning och ligger nu trea eftersom Rosengård hemmaslog Örebro med 6-0.

