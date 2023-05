När BK Häcken kom till Malmö IP hade laget inte förlorat sedan i premiären mot Djurgården. Det var också senaste gången Jennifer Falk hade släppt en boll förbi sig.

Nu är sviterna brutna. Efter 662 minuters speltid, i den 48:e minuten i omgång åtta, tvingades Jennifer Falk på fredagskvällen för första gången på länge rensa nätet efter ett skott från Sofie Bredgaard som reducerade till 1-2.

Då hade Anna Anvegård redan haft stor show. När hon återvände till damallsvenskan efter ett år i Everton var det till Häcken, inte till sin förra klubb Rosengård. Hon såg ändå ut att känna sig som hemma på Malmö IP. I den 36:e minuten löpte hon i djupled, tog emot Rosa Kafajis passning och sköt in 0-1 ur snäv vinkel. Ännu snävare var vinkeln när Anvegård i den 42:e minuten vek in från vänsterkanten och helt ostörd tog sig in i straffområdet och placerade in 0-2.

Med hänvisning till sitt förflutna i Rosengård valde Anvegård att hålla igen med målfirandet.

– Jag har fina minnen med många spelare här, då får man visa lite respekt, säger Häckens tvåmålsskytt.

Rosengårds Olivia Schough är missnöjd med hur hennes lag agerade vid de båda målen.

– Vi står och täcker ytor i stället för att gå på Anna som gör två exakt likadana mål. Det måste vi verkligen titta på för det är alldeles för enkelt, säger Schough.

Schough kvitterade

I den 68:e minuten satte sig Anvegård ner på plastmattan och efter att ha fått låret lindat lämnade hon planen.

– Det har varit många matcher och jag har spelat mycket så jag hoppas att det inte är något. Jag var lite trött, säger Anvegård.

Häcken såg ändå ut att hålla undan och vinna matchen – men Olivia Schough ville annat. I den 90:e minuten frispelades hon på sin vänsterkant av Loreta Kullashi och ensam med Jennifer Falk var det inga tveksamheter. Hon skruvade in kvitteringen i bortre burgaveln.

– Det är de lägena jag trivs bäst i. Det var fantastiskt bra jobb av Loreta att få tag på bollen och sen lägga den med perfekt tajmning. Men Falk vet om att jag gillar att lägga den i det hörnet så hon var på den. Jag hann bli nervös men det gick ändå, säger Schough.

Viktigt för Rosengårds moral

Matchen slutade 2-2 och Häckens segersvit stannar därmed på sex raka matcher. Efter det senaste poängtappet har Jennifer Falk svårt att glädjas över att hennes nolla hölls i över elva timmar.

– Just i dag betyder det ingenting eftersom vi tappar poäng i slutet, säger Falk.

För Rosengård var kvitteringen viktig, både för poängen och för moralen, tycker Olivia Schough.

– Det var inte så många glada miner i halvtid. Att vi kan samla oss där, gå igenom det vi behöver förändra taktiskt och sen lyfta oss, det är starkt, säger Schough.