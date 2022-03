Efter succén i fjol lämnade Stina Blackstenius BK Häcken efter ett år. Ett år där hon noterades för 17 mål och 8 assist på 21 matcher i allsvenskan – seriens givna skyttedrottning.

I Blackstenius frånvaro har Elin Rubensson fått chansen längst fram de två senaste matcherna.

– Det är väldigt nytt även om halvvarvet varit forward tidigare. Förra matchen var väldigt rolig, kom loss väldigt mycket. Det var väl lite svårare i dag, säger hon efter cupsemin mot Hammarby.

En känning i låret tvingade den tidigare mittfältaren att kliva av planen efter drygt 30 minuters spel.

– Men det är också lite svårt när man känner av att det är något som stör hela tiden. Då blir det väldigt svårt att få till några sprintar. Men rolig position.

C Mores expert Hanna Marklund var kritisk till Häckens anfallsuppsättning.

– Ska man vara i toppen som man gör Häcken och ska man ut och spela Europa så skulle man behöva något mer offensivt alternativ, sade hon i semifinalssändningen.

”Kommer komma in en utländsk spelare”

Tränaren Robert Vilahamn ser fler alternativ i truppen.

– Med Elin (Rubensson) är det samma som på slutet när jag tar upp Johanna (Rytting Kaneryd) som ”nia”, det är något typ av hot som är bra. Nu kan Johanna spring fri och också göra mål på de lägena så jag kommer nog börja använda Elin ganska ofta där uppe också, men det kommer nog vara tudelat för Stine Larsen går upp och gör mål också.

– Det är hela tiden beroende på matchspel och vilka vi möter, men hon är helt klart ett alternativ för nia framöver också.

Har ni löst Stina Blackstenius ersättare internt?

– Nej, det har vi väl inte gjort utifrån Stinas målskytte. Det går inte att ersätta Stina, hon är för bra, hon öser in mål för Arsenal just nu. Så vi har lite olika spelare som är på uppgång och det kommer komma in lite nya spelare som är för framtiden också. Det får nog vara så fram till sommaren, säger han.

Och avslutar med ett löfte:

– Det kommer komma in en spelare till, en utländsk spelare.