Nästa vecka ska Sveriges EM-trupp tas ut. Men redan i slutet av mars meddelade Nilla Fischer att hon inte kommer att vara uttagningsbar. Förra sommaren nobbade Fischer spel i Tokyo-OS när familjen väntade tillökning.

Nu är det livspusslet som inte går ihop.

– Det är klart att jag vill vara med mina barn. Det är också beroende på vilka förutsättningar du har att kunna ha dina nära och kära runtomkring dig i fyra, fem veckor när alla har semester. Jag känner att jag inte kan kräva av någon att ”ni får avboka allt för ni ska hjälpa min familj för att jag ska i väg på mästerskap”, säger hon.

– Jag känner också att jag inte kan och vill lägga den belastningen på min fru, att hon ska vara själv med två barn i så många veckor.

”Jag skulle väldigt gärna spela i landslaget i höst”

Att Fischer har 177 landskamper och upplevt en rad med mästerskap gjorde beslutet enklare.

– Jag har fått uppleva väldigt mycket och jag kommer få uppleva ännu mer. Men just nu så passar det inte in i vårt liv. Det är inte riktigt hållbart. Det är klart det är tufft, jag försöker hitta lösningar och tänka utanför boxen. Men just nu känns det väldigt bra att kunna vara med familjen i sommar.

Hur tänker du kring framtiden i landslaget?

– Jag och Peter (Gerhardsson) kommer pratas vid efter EM och så får vi ta det därifrån. Hur allting känns då. För det är så mycket som spelar in, hur jag presterar, hur det funkar med familjen, hur de som är i landslaget nu presterar och hela den biten. Det handlar inte bara om att jag ska välja om jag ska vara med, utan Peter har ju också lite att säga till om, säger hon och skrattar.

– Vi får se. Men jag skulle väldigt gärna spela i landslaget i höst, det är känslan just nu.

Hemligheten bakom Linköpings succé

I fjol slutade Linköpings FC sexa i damallsvenskan när tränaren Andrée Jeglertz gjorde sin första säsong i klubben. Den här säsongen har LFC öppnat starkt och slåss just nu med BK Häcken och Rosengård i toppen av damallsvenskan.

– Jag tror det är en blandning av kontinuitet i laget och väldigt bra nyförvärv som passar in i gruppen. Både personlighetsmässigt och på planen, vi har fått ihop det väldigt bra där. Sedan tycker jag vi har tränat tuffare med Andrée och det är andra året med honom. Det känns som vi har lite en annan grund att stå på, det har gett resultat också.

Under fredagen ställs serietvåan Linköping mot Rosengård som toppar tabellen.

– Det är en toppmatch och det blir en utmaning för oss. Jag tycker vi har varit starka på hemmaplan och gjort det bra defensivt och vi gör det vi ska offensivt också, vi hittar de spelvägar som vi vill.

Måttade slag: ”Jag ska inte göra så”

I det senaste toppmötet, då mot Häcken, fick Nilla Fischer rött kort efter ha måttat slag mot Stine Larsen.

– Vi har en tuff närkamp där jag tycker att hon drar i mig och sedan tycker jag hon är sen in i nästa situation där jag har spelat ifrån mig bollen. Då reagerar jag i frustration och oavsett vad som sker så ska jag inte göra så. Det kan jag inte säga något om, säger mittbacken.

Hon fortsätter:

– Domaren säger till mig att jag slår henne i huvudet och att det är därför jag blir utvisad. Det kan man tydligt bilderna att jag inte gör. Sedan när man ser man från en viss vinkel bakifrån så ser det värre ut än vad det gör från andra vinkeln. Och fjärdedomaren ser det från den vinkeln där det... Inte ser så bra ut.

Det slutade med två matchers avstängning.

– Jag kan köpa att det blev ett rött kort. Jag behöver inte hålla med henne, men så här i efterhand tycker jag kanske inte att det här är så konstigt. Sedan tycker jag inte att det är två matchers avstängning, men det är disciplinnämnden som bestämmer det.

– Det spelar ingen roll, för jag fick två matcher.

