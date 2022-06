Frågan när Caroline Seger ska sluta har hon fått sedan hon lämnade 30-strecket. Inför VM-kvalmatchen mot Irland på Gamla Ullevi i våras tröttnade hon en aning.

Och undrade om det faktiskt var så att vi journalister försökte få henne att sluta, givetvis sagt med glimten i ögat.

Nu har 37-åringen tystat oss. Igen.

Det här är inte bara en förlängning av hennes klubblagskarriär, detta är ett sjuhelsikes glädjebesked till landslaget också. Det nuvarande kontraktet blev inte hennes sista, något hon flaggat för.

Caroline Seger säger nu med ett år kvar till VM att hon redo, mer än redo. Den där VM-biljetten säkrades ju som bekant mot just Irland en småkylig aprildag.

En del anser säkerligen att tajmingen är underlig, bara dagar innan landslaget samlas I Båstad för att starta jakten på guld i England.

Själv skulle jag vilja säga att fingertoppskänslan att göra detta nu är perfekt. En sannerligen briljant tajming faktiskt.

Ett kalkylerat genidrag.

Hon ger sig själv andrum, och även ro, att endast fokusera på frågor (och få dem) om hur de ska ta sig an de regerande Europamästarna Nederländerna i premiären, vem man ska hålla ögonen på i Portugal och hur det ska bli att ställas mot svenskbekantingen Ramona Bachmann i Schweiz.

Och framför allt, hur Sverige ska ta det där efterlängtade mästerskapsguldet.

Nu slipper hon frågorna om det här är slutet.

”Hon är landslagets själ”

Caroline Segers betydelse i Rosengård är stor. Både på och utanför planen, det vet vi och det har vi sett. Och hon är tveklöst en av de viktigaste och största profilerna i damallsvenskan. Hon är en kulturbärare i flera avseenden.

Betydelsen för det svenska landslaget är monumental. Det är också fakta.

På planen besitter mittfältaren egenskaper som ingen ännu kan mäta sig med, där det inte finns någon tydlig och självklar efterträdare i dagsläget. Det kommer utkristallisera sig, men än är vi inte där och därför är också den här signaturen ett riktigt drömbesked för Peter Gerhardsson och landslaget.

Segers spelförståelse är unik, hon är landslagets själ. Det såg vi så sent som under OS i Tokyo och det är något vi kommer bevittna även under sommarens EM.

Lagkaptenen är en av svensk damfotbolls allra största genom tiderna. Hon har spelat 229 landskamper.

Tvåhundratjugonio, jisses.

Det är milt sagt helt otroligt och enormt beundransvärt.

Tröttsamma frågor får vänta till framtiden

Historisk är hon redan, Caroline Seger. I och med kontraktsförlängningen fyller hon på med ytterligare några rader under sitt namn i historieböckerna.

Pia Sundhage var 36 år när hon slutade spela fotboll, Rosengårds sportchef Therese Sjögran 38 år.

Caroline Seger tar det längre, hon är månader från att fylla 40 år när det här tvåårskontraktet med Rosengård går ut.

De där tröttsamma frågorna som gång efter annan ställts till Caroline Seger i snart sju års tid gällande livet efter karriären, om EM blir det sista mästerskapet eller om VM i Australien är för långt bort är inte längre relevanta.

Vi vet ju svaret nu.

Motivationen är tillräckligt stor, kroppen fortfarande stark. Mot OS i Paris 2024 då?

Nåja, det är en fråga för framtiden.

