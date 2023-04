Det var ganska tydligt från start.

Djurgården skulle backa hem, spela tajt, minska alla ytor och gå på kontring.

Så blev det.

Rosengård försökte absolut inledningsvis, det var lite snabbare passningar, rakare spel och för ögat en revanschlusta efter den totala överkörningen mot Linköping för ett par veckor sedan.

Men det här är än så länge inte Rosengårds år.

Det är för många spelare som inte är i form och det kugghjul som hela förra säsongen bara rullade på hackar. Och det blir bara tydligare och tydligare.

Mia Persson, som blev lite mer sittande i sin position centralt fick i början lite mer boll och kunde dirigera, slå den långa mot antingen höger eller vänster.

Det hjälpte föga. För hemmalaget justerade en aning och plockade bort Persson. Då var det som att idéerna tog slut.

”Linköping blottade gigantiska problem för Rosengård” var slutsatsen senast. Djurgården gjorde exakt samma sak.

Kan vara slutet

På papperet har det ett av seriens bästa lag – kanske det bästa – Rosengård, men på planen är det just nu under all kritik och frågetecknen bara radar upp sig.

Sist blev de totalt utspelade, uppläxade och hade ingenting att komma med mot Linköping. I 45 minuter mot Djurgården ägde de boll, tryckte ner hemmalaget men utan att komma till en enda klar målchans. Eller för den delen ett skott på mål.

Rosengård skapade ingenting. Och var, eller är, en skugga av allt de någonsin varit.

Det här är kanske början på slutet för Rosengård. Hårt att slå fast och det må vara aningens för tidigt också, men alla vet att Malmö FF satsar och kommer med stor sannolikhet att kliva förbi när de kommer upp i damallsvenskan. För det är bara ett par år bort. Det är klart det handlar om pengar, men det Rosengård visar upp nu är inte värdigt det prisskåp de har.

Med prestationerna på planen nu lär det inte fyllas på den här säsongen heller. Och om Djurgården efter 14 försök äntligen lyckas vinna, kommer fler lag kunna göra läxan och straffa ett lag som under flera år varit snudd på oslagbara.

Djurgården vann rättvist

Mesta mästarna är inlett säsongen på ett katastrofalt dåligt sätt och det finns inga ursäkter för det heller. För matchbilderna har varit olika i samtliga tre matcher, men de har inte riktigt kunnat hantera någon av dem.

Det blir än tydligare när tränaren Renee Slegers i den andra halvleken i underläge med 2-0 flyttar ner Emilia Larsson från anfall till högerback.

Vad som händer i Rosengård? Det känns inte som de själva riktigt vet det.

Tvärtemot Djurgården.

Och det är därför de vunnit mot både Häcken och Rosengård den här säsongen.