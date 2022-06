FC Rosengård med ny kross i damallsvenskan

Efter 6-0-viktorian i onsdags borta mot Kalmar var det åter dags för serieledande FC Rosengård att kliva in i handlingarna i damallsvenskan.

Gästande Umeå visade sig likt Kalmar i veckan att bli en munsbit för Malmölaget.

Hemma i Skåne sattes nämligen gasen i botten per omgående och redan efter tio minuter hade danskan Katrine Veje skjutit in ledningsmålet efter ett tungt distansskott.

– Det är inte ofta som jag gör mål, jag brukar snarare ligga bakom med passningar. Det kändes skönt att se den gå in, säger försvarsspelaren.

Kort före pausvilan utökade FC Rosengård rättvist. Jelena Cankovic, som var en av första halvlekens stora förgrundsfigurer, hittade fram till Olivia Schough med en utmärkt krossboll och landslagsanfallaren tackade för passningen genom att på ett tillslag på volley stöta in 2-0. Stort frågetecken dock för Umeås målvakt Erin Nayler som kom helt fel ut i den situationen.

– Jag har ingen aning för jag har inte sett det efteråt, men jag tror kanske att hon bli ställd på att jag får en liten touch där. Hon var nog mer beredd på ett skott, konstaterar Schough.

Gjorde processen kort direkt efter paus

Direkt i upptakten av den andra halvleken spikades kistan definitivt igen med två snabba hemmamål. Först var det danskan Sofie Bredgaard som i 48:e minuten läckert knorrade in 3-0 i bortre krysset och bara fyra minuter senare var det dags igen när Loreta Kullashi fick vandra och vandra med bollen innan hon avslutade. Via Umeåback letade sig bollen retligt in i nät bakom en förtvivlad och uppgiven Nayler.

Olivia Schough gjorde sedan 5-0 i 84:e minuten innan gästerna snyggade till siffrorna både en och två gånger. Lisa Dahlkvist knoppade först in en frispark i 87:e innan Villemo Dahlqvist prickade in 5-2 efter en kontring. Närmare än så kom dock inte Umeå.

FC Rosengård vann komfortabelt och leder fortsatt damallsvenskan medan Umeå parkerar på negativ kvalplats.

Förvåningen: ”Oj, det visste jag inte”

Att Häcken förlorade för andra matchen på raken hade 1-0-skytten Veje ingen vetskap om efteråt.

– Oj, det visste jag inte. Klart det är skönt när våra konkurrenter inte tar poäng. Jag tycker både Häcken och Linköping är bra lag, säger danskan.

Ni leder serien med fem poäng ner till Linköping. Vad säger du om det?

– Allt kan hända i fotboll och vi måste fokusera på oss själva. Nu tar vi med oss den här vinsten.

Stör det sig att ni släppte in två mål i slutet?

– Vi vill ju inte släppa in några mål alls så det var en liten besvikelse.

Schough om EM: ”Många kommer vilja slå Sverige”

För FC Rosengård väntar nu tabelljumbon AIK på bortaplan om en vecka innan ett två månaders uppehåll stundar.

Men för tvåmålsskytten Schough blir det ingen vila. I stället ska hon försöka ta Sverige så långt som möjligt i EM.

– Jag tror vi har goda chanser, men jobbet måste göras och jag tror att många kommer vilja slå Sverige. Vi slår inte ur underläge längre utan vi får leva med att vara topptippat, säger 31-åringen.