Eskilstunas kris – riskerar elitlicensen

Svenska fotbollförbundets licensnämnd skriver i sitt delbeslut att Eskilstuna måste visa noll i eget kapital senast den 31 augusti för att ”klara eget kapitalkrav”.

Klubben har två år i rad redovisat negativt eget kapital i sin årsredovisning.

Enligt tidningen Eskilstuna-Kuriren ska klubben nyligen ha sagt upp flera personer i organisationen för att få ordning på ekonomin, bland annat Emre Gürler, hållbarhetsansvarig och Riki Simic, klubbchef.

– Vi gör det här för att undvika en kris, sa klubbens ordförande Lina Bertilsson till Eskilstuna-Kurriren då.

Eskilstuna United ligger sexa efter tolv omgångar av Damallsvenskan.

Även Östersund och Skövde i herrarnas superettan riskerar elitlicensen. Slutgiltigt beslut om licensen fattas till hösten.

”Slutliga beslut angående elitlicens för säsongen 2023 fattas under senhösten 2023, då alla klubbar har att visa att de skött sina betalningar (inte har förfallna skulder av särskilt angivet slag) per den 31 augusti 2022 och att de dess styrelser intygar att de dessutom inte saknas ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under år 2023 samt att utbildning í antimatchfixing för spelare och ledare inom A-truppen genomförts”, skriver förbundet på sin hemsida.