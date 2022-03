Elin Rubensson tvingas kliva av – mitt under semin

I Stina Blackstenius frånvaro startade Elin Rubensson som anfallare högst upp i semin mot Hammarby i Svenska cupen. Precis som hon gjorde mot Kristianstad i cupen.

– En riktig all around-spelare, men ändå väldigt, väldigt oväntat får jag säga att använda henne som forward. Men det är klart, med hennes snabbhet så bidrar hon med det där att kunna dra isär motståndarna, säger Hanna Marklund i C More.

Men det blev bara 35 minuters spel var det färdigspelat för Rubensson.

”Sista vi ser av Elin Rubensson”

Häckenspelaren satte sig plötsligt ner och klev sedan av planen.

– Det där är det sista vi ser av Elin Rubensson den här matchen. Någon form av känning gör att de väljer att byta. Det är inte heller läge att chansa under försäsongen, säger kommentator Lena Sundqvist i C More.

– Det är det absolut inte, då är det bättre att göra det säkra, säger experten Hanna Marklund.

In kom Marika Bergman Lundin. Kort därefter kvitterade Häcken till 1-1 genom Stine Larsen.

Johanna Rytting Kaneryd avgjorde matchen i förlängningen och sköt Häcken till cupfinal.